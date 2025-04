Samsung vend des smartphones avec 8 ans de mise à jour, c’est mieux qu’Apple ou Google

Des Galaxy S25 avec huit ans de mises à jour d'Android et de sécurité au lieu de sept, c'est possible, mais pas pour tout le monde.

Ces dernières années, Samsung et Google ont allongé la durée de vie logicielle de leurs smartphones, étendant le déploiement de mises à jour jusqu'à sept ans et rattrapant ainsi les iPhone d'Apple en la matière. Le constructeur sud-coréen peut même se targuer de commercialiser les appareils disposant du suivi le plus long, mais ceux-ci ne sont pas disponibles auprès de tous les utilisateurs.

Comme repéré par SamMobile, certains modèles de Galaxy S25 vont en effet recevoir huit années de support logiciel. Il s'agit des Enterprise Edition, des mobiles réservés aux professionnels. Pour ceux-ci, Samsung promet au moins huit ans de mise à jour, avec une garantie de bénéficier d'Android 23 et des patchs de sécurité jusqu'à janvier 2032. Les Galaxy S25 classiques que l'on trouve dans le commerce offrent quant à eux un support jusqu'à Android 22, soit une version de moins.

8 ans de mises à jour pour les Galaxy S25 Enterprise Edition

Quand les entreprises investissent dans un parc de nouveaux téléphones, elles veulent souvent que les équipements durent le plus longtemps possible. En étant le seul du marché à étendre les mises à jour jusqu'à huit ans, Samsung s'octroie un avantage par rapport à la concurrence sur le segment professionnel.

Bien entendu, encore faut-il que le matériel tienne aussi longtemps. Une batterie de smartphone ne tient généralement pas autant si l'on utilise l'appareil de manière intense et devra sans doute nécessiter un remplacement. On sait aussi que même les appareils mis à jour vers les dernières versions d'Android et de One UI ne bénéficient pas de toutes les nouvelles fonctionnalités. Pour certaines entreprises, ne pas disposer des fonctions de productivité et d'IA les plus récentes pourrait constituer un problème.

On peut aussi se dire que Samsung se montre un poil ambitieux en garantissant un support logiciel aussi long, alors que le fabricant a livré One UI 7.0 en retard sur des smartphones haut de gamme pourtant sortis l'année dernière. Le nouveau rythme de déploiement des mises à jour Android, amené à devenir plus rapide, pourrait aussi chambouler les plans de Samsung à cet égard.

