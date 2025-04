TCL C89B : grosse chute de prix sur l’excellente TV QLED de 2024

Le prix de la TV TCL C89B de 2024 est en forte baisse chez Darty. Vous pouvez économiser jusqu'à 550 € sur ce modèle QLED Mini LED dont le rapport qualité prix est déjà très compétitif à la base. L'offre est valable aussi bien sur la version de 55 pouces que sur celle de 65 pouces.

Le téléviseur TCL C89B est l'un des modèles les plus appréciés de la marque. Pour une TV Mini LED, il est proposé un prix plutôt agressif. La version de 55 pouces, habituellement vendue à 999 € est en ce moment sous la barre des 600 €.

La version de 65 pouces qui utilise une dalle un peu plus avancée est aussi en promotion. Au lieu de 1399 €, elle est à 849 € en ce moment chez Darty, ce qui correspond à une réduction de 550 € dont une ODR de 150 €. En effet, elle est affichée à 999 € au lieu de 1399 €, mais TCL propose en ce moment une offre de remboursement d'un montant de 150 € sur cette déclinaison.

Si vous préférez la version de 55 pouces, vous payez 699 € au lieu de 999 € dans un premier temps avant de vous faire rembourser 100 €. La TV vous revient au final à 599 €. Vous pouvez consulter les détails de l'ODR ici.

Un super prix pour cette TV TCL QLED Mini LED, avec Google TV

La TCL C89B est une TV QLED avec un rétro-éclairage Mini LED. Elle a succédé au très populaire C845, apprécié pour son rapport qualité-prix exceptionnel. Le nouveau modèle emploie la même recette, avec des améliorations bienvenues. On retrouve ainsi un excellent contraste grâce à la technologie Mini LED.

C'est ce qui se rapproche le mieux des TV OLED, avec des noirs plus profonds que sur les TV QLED classiques. La qualité d'image de la TCL C89B est encore plus impressionnante sur le modèle de 65 pouces qui dispose de plus de zones de rétro-éclairage, mais propose également une meilleure luminosité que la version de 55 pouces. Celle-ci ne démarie pas pour autant.

Nous avons testé la version 65 pouces de la TCL C849B qui s'est avérée être une TV très complète. Elle offre un design fin, une belle maitrise des couleurs et de la luminosité ou encore une partie audio de qualité.

C'est aussi une TV qui convient parfaitement aux joueurs grâce à ses fonctions dédiées au gaming et à ses ports HDMI 2.1 qui permettent de profiter de la 4K jusqu'à 120 Hz. Elle est par ailleurs compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision et tourne sous Google TV.

