Le Pixel 9 privé d’Android 15 à la sortie, mais que se passe-t-il ?

Le Pixel 9 sera disponible plus tôt que les précédentes générations. Mais la version stable d'Android 15 ne sera pas prête pour la sortie du smartphone, qui se contentera d'Android 14 au lancement.

Plus que les nouveautés matérielles, l'un des principaux intérêts des smartphones de Google est de bénéficier de la dernière version d'Android et des nouvelles fonctionnalités qui lui sont associées en avant-première. Pour la première fois, les modèles de la gamme principale de cette année, les Pixel 9, ne devraient pas profiter de la mouture la plus récente, Android 15, et seraient livrés sous Android 14, comme pour les Pixel 8.

L'information est partagée par Android Headlines, qui paraît être sûr de son coup. Google avait surpris son monde fin juin en annonçant sa conférence de présentation des Pixel 9 pour le 13 août 2024, soit près de deux mois en avance sur son calendrier habituel. D'habitude, les nouveaux Pixel débarquent dans le courant du mois d'octobre, quelques semaines après les iPhone. Cette année, Google semble vouloir prendre de l'avance sur Apple, probablement pour être le premier à communiquer de nouvelles fonctionnalités avancées liées à l'intelligence artificielle.

Les Pixel 9 arrivent en avance, mais pas Android 15

Le revers de la médaille serait donc une sortie sous Android 14 plutôt que sous Android 15. La dernière version bêta d'Android 15 est actuellement disponible, mais la version stable ne serait pas prête à temps pour le lancement des Pixel 9. Les premières fournées de smartphones sortant d'usine viendront donc avec Android 14 préinstallé. Nous ne savons pas si les unités suivantes auront droit directement à Android 15 ou non.

Bien entendu, une mise à jour OTA permettant de mettre à niveau son Pixel 9 vers Android 15 sera rapidement proposée, dès que la version stable sera officiellement disponible. Cela devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Google offre sept ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité pour ses smartphones. Ce lancement anticipé des mobiles, avant la nouvelle version d'Android, pourrait avoir des conséquences sur le support d'Android 21 (en 2031) par les Pixel 9.

Au-delà du logiciel et de l'IA, la nouvelle génération est très attendue pour l'introduction d'un troisième modèle à la série. Nous aurons un Pixel 9, un 9 Pro et un 9 Pro XL. Le Pixel 9 Pro XL est en fait le successeur du Pixel 8 Pro. Le Pixel 9 Pro constitue la véritable nouvelle proposition, offrant des caractéristiques haut de gamme dans un format compact.

Source : Android Headlines