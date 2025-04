VPN pas cher : Surfshark célèbre son anniversaire avec des réductions exceptionnelles

Le 16 avril 2025, Surfshark célèbre son 7e anniversaire. L'éditeur propose à cette occasion des réductions importantes sur les différentes formules de son VPN.

Surfshark est l'un des meilleurs VPN en 2025 et c'est aussi l'un des plus abordables du marché. Lancé le 16 avril 2018, l'application célèbre son 7e anniversaire ce mois-ci. C'est une occasion qui se fête. Pendant quelques jours, l'éditeur baisse davantage ses prix. En ce moment, vous pouvez profiter d'une réduction allant jusqu'à 87%.

Surfshark : un VPN à moindre coût pendant deux ans !

Au lieu de 15,45 €, la formule de base (Starter) de Surfshark VPN s'affiche en ce moment à seulement 1,99 €, ce qui équivaut à une réduction de 87%. La formule intermédiaire (One) est à 2,49 € au lieu de 17,95 € (-86%). Cette formule intègre des fonctionnalités supplémentaires comme un antivirus et des alertes de fuites de données personnelles.

Enfin, la formule la plus complète (One+) fait aussi l'objet d'une réduction de 86% qui fait passer son prix de 20,56 € à 3,99 € par mois. En plus de tous les avantages de la formule One, elle intègre une option qui vous permet de supprimer vos informations des bases de données de sociétés et de sites de recherche de personnes.

Pour résumer :

Surfshark VPN (Formule Starter) : 1,99 € au lieu de 15,45 € (-87%)

Surfshark VPN (Formule One) : 2,49 € au lieu de 17,95 € (-86%)

Surfshark VPN (Formule One+) : 3,99 € au lieu de 17,95 € (-86%)

Le fonctionnalités des différentes formules :

Starter : VPN sécurisé, générateur d’adresses e-mail masquées

VPN sécurisé, générateur d’adresses e-mail masquées One : les avantages de la formule starter + antivirus et protection webcam, alertes de fuite de données personnelles, moteur de recherche sans publicité

les avantages de la formule starter + antivirus et protection webcam, alertes de fuite de données personnelles, moteur de recherche sans publicité One+ : les avantages de la formule One Plus + suppression d'informations des bases de données de sociétés et de sites de recherche de personnes

Les caractéristiques du VPN Surfshark

La fonctionnalité principalement de Surfshark qui n'est autre que le VPN s'appuie sur les technologies les plus avancées du marché. Vous avez le choix entre le protocole Wireguard qui est à la fois rapide et sécurisé et OpenVPN, un autre protocole sécurisé et efficace.

Le chiffrement repose sur la norme AES-256 bits qui assure une protection renforcée de vos données en ligne. Surfshark VPN dispose par ailleurs de plus de 3000 serveurs avec 100 pays au choix. Et contrairement à la plupart de ses concurrents, un seul abonnement Surfshark permet de protéger un nombre illimité d'appareils.

Enfin, Surfshark VPN applique une politique No Log. En d'autres termes, elle ne stocke aucune donnée liée à vos activités en ligne. L'application est compatible avec tous les systèmes d'exploitation courants : Windows, macOS, Android, iOS, Linux ou encore avec certains routeurs.