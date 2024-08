Ne déverrouillez pas le bootloader de votre Pixel 9, vous pourriez le regretter

Des propriétaires de Pixel 9 ont voulu débrider Android sur leur smartphone, ce qui passe d'abord par le déverrouillage du bootloader. D'après les retours, mieux vaut éviter de le faire.

Quelles sont les premières choses que vous faites après l'achat d'un nouveau smartphone Android ? En général, la première étape consiste à transférer son compte Google depuis son ancien mobile. Vient ensuite la configuration de quelques paramètres qui n'auraient pas été sauvegardés et c'est à peu prêt tout. Pour d'autres personnes en revanche, ça ne s'arrête pas là. Elles veulent personnaliser leur appareil en profondeur, ce qui nécessite deux opérations spécifiques : le déverrouillage du bootloader suivi du root d'Android.

Rappelons que le bootloader est un logiciel permettant de lancer un ou plusieurs systèmes d'exploitation. “Rooter” signifie quant à lui se donner tous les droits sur ce dernier, et donc la possibilité de modifier ce que l'on veut. Populaire dans les débuts d'Android, cette pratique est tombée en désuétude à mesure que Google a fait évoluer son OS en y ajoutant de plus en plus de fonctions qui auparavant étaient accessibles par le root uniquement. Cela n'empêche pas de le faire quand même, mais si vous avez un Pixel 9, mieux vaut s'abstenir.



Voilà pourquoi il ne faut pas déverrouiller le bootloader de votre Pixel 9

Sur les forums de XDA, des utilisateurs font état d'un souci plutôt gênant : après avoir déverrouillé le bootloader d'un Pixel 9, quel que soit le modèle, plusieurs fonctionnalités IA ne marchent plus. Par exemple : Pixel Studio, Pixel Screenshots, Call Notes ou les prévisions météo de l'application Google associée. Il semble possible de récupérer l'usage de certaines en installant des modules Magisk, des programmes réservés aux mobiles rootés, mais les résultats sont mitigés.

La seule solution viable pour le moment est de dérooter le smartphone et reverrouiller son bootloader. Les internautes supposent que le problème vient du processus de vérification de AICore, un ensemble de logiciels sur lequel reposent les options IA mentionnées. Un bootloader déverrouillé renverrait une erreur. Au moment de publier cet article, Google ne s'est pas exprimé sur le sujet.