L’iPhone 17 Air s’annonce bien plus fin que prévu, ces maquettes créent la surprise

Apple prépare sa nouvelle gamme de smartphones pour la rentrée prochaine. Une photo volée montre un écart de design saisissant entre deux modèles. L’iPhone 17 Air pourrait devenir l’un des téléphones les plus fins jamais proposés par la marque.

Chaque année, les fuites autour des futurs iPhone se multiplient bien avant leur présentation officielle. Schémas techniques, coques, maquettes ou rendus numériques circulent sur les réseaux sociaux. Ces éléments donnent souvent une idée assez fiable du design final. Pour Apple, dont la communication reste très fermée, ces indiscrétions alimentent les discussions plusieurs mois à l’avance, notamment chez les amateurs de design et de nouveautés esthétiques.

Un nouvel exemple vient d’être partagé par un leaker réputé. Sur l’image publiée, on aperçoit deux maquettes côte à côte : l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro Max. Ces modèles factices sont créés à partir de plans industriels issus de la chaîne de production. Bien qu’ils soient non fonctionnels, ils permettent de comparer les formats, épaisseurs et lignes générales. Cette fois, c’est surtout la du 17 Air qui attire l’attention.

L’iPhone 17 Air serait 42 % plus fin que l’iPhone 17 Pro Max

D’après les informations partagées, l’iPhone 17 Air ne mesurerait que 5,84 mm d’épaisseur. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max atteindrait 8,3 mm, soit un écart de 42 %. Ce modèle inédit viendrait remplacer l’actuel iPhone 16 Plus et proposerait un écran de 6,55 pouces. Il conserverait les fonctions essentielles comme la charge sans fil et la compatibilité MagSafe, sans toutefois faire partie de la gamme Pro. Ce format plus fin pourrait séduire ceux qui recherchent un téléphone plus léger en main, sans sacrifier la qualité de finition. Ce nouveau modèle pourrait aussi marquer un changement de stratégie dans la gamme, avec un positionnement plus axé sur le design que sur la puissance brute. Apple chercherait ainsi à séduire un public plus large, sensible à l’esthétique et au confort d’usage.

Pour l’instant, ces maquettes ne révèlent rien sur les composants internes. Cependant, des rumeurs évoquent un gain de performances sur les modèles Pro, avec plus de mémoire vive et des améliorations sur les capteurs photo. Si Apple suit son calendrier habituel, la gamme iPhone 17 devrait être officialisée en septembre. D’ici là, la conférence WWDC prévue en juin donnera un aperçu d’iOS 19, le futur système des iPhone.