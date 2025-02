Le Pixel 9 bat l’iPhone 16 et le Galaxy S25 dans un test d’autonomie complet

Un test d'autonomie simulant un usage intensif des smartphones couronne le Pixel 9 de Google face à l'iPhone 16 d'Apple et au Galaxy S25 de Samsung.

L'autonomie peut constituer un point faible des smartphones compacts, ceux-ci ne pouvant pas embarquer de très grosses batteries. Mais on constate de belles améliorations à ce sujet chez la plupart des constructeurs au cours des dernières années. Google a notamment longtemps été pointé du doigt pour l'endurance de ses appareils, et a bien réagi avec son récent Pixel 9.

Pour savoir lequel est le meilleur, la chaîne YouTube Lover Of Tech a comparé l'autonomie du Pixel 9, de l'iPhone 16 et du Galaxy S25. Pour ce faire, il a simulé un usage en conditions réelles en suivant le protocole suivant : une heure d'enregistrement vidéo en 4K 60 fps, une heure de diffusion en direct sur Instagram, une heure de navigation sur TikTok, une heure de visionnage sur YouTube, une heure d'écoute sur YouTube Music et une heure de Twitter Space. Si les mobiles survivent à cette première vague, une seconde incluant une heure de jeu sur Asphalt Unite et une heure d'appel vidéo sur WhatsApp est prévue.

Le Pixel 9 meilleur que le Galaxy S25 et l'iPhone 16 en autonomie

Ce protocole doit “imiter la façon dont une personne pourrait utiliser son téléphone au-delà des appels et des SMS habituels” et “simuler certains scénarios dans lesquels la personne moyenne voit la plus grande perte de batterie chaque jour”, explique Ben Aboagye, le Youtubeur derrière Lover Of Tech. Les trois smartphones ont eu moins de 10 cycles de charge complète avant le test. La luminosité de l'écran est réglée à 200 nits, le volume est au maximum, le Wi-Fi est désactivé et une connexion 4G est fournie par une carte SIM prépayée de l'opérateur Vodafone.

Et à ce petit jeu, c'est le Pixel 9 qui tire son épingle du jeu, en survivant 6 heures et 56 minutes. L'iPhone 16 est derrière, atteignant 6 heures et 7 minutes, tandis que le Galaxy S25 sort dernier de ce test avec 5 heures et 36 minutes. Ces trois modèles disposant d'une vitesse de charge plutôt lente si l'on compare à la concurrence chinoise, une autonomie conséquente est d'autant plus importante.

Le Pixel 9 profite notamment de sa batterie de 4 700 mAh pour offrir une meilleure autonomie. Le Galaxy S25 embarque un accumulateur de 4 000 mAh, l'iPhone 16 de 3 561 mAh. Et surtout, Google a enfin réglé des problèmes d'optimisation et de chauffe de la puce, qu'on pouvait rencontrer sur les générations précédentes. Ici, la température du Tensor G4 n'a jamais été alarmante.