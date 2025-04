WhatsApp améliore les appels audio et vidéo avec ces 3 nouveautés bienvenues

La messagerie WhatsApp va se doter de 3 options très utiles lors d'un appel audio ou vidéo passé via l'application. Elles ont été repérées dans la dernière version bêta sur Android. Les voici en images.

Si la majorité des gens se servent de WhatsApp comme d'une messagerie instantanée, l'application mobile permet bien plus de choses. Sans parler des possibilités plus atypiques comme les chaînes ou les communautés, elle peut servir à passer des appels aussi bien audio que vidéo. D'ailleurs, sur iOS, il est tout à fait possible de définir WhatsApp comme appli par défaut pour gérer les messages et les appels.

En attendant de pouvoir le faire sur Android, Meta a décidé d'améliorer cet aspect de l'application. Et ce ne sont pas une, mais trois nouveautés qui ont été repérées sur la version bêta numérotée 2.25.10.16. Toutes ont une utilité, sachant que deux d'entre elles ajoutent des fonctionnalités que l'on attendait depuis longtemps.

Avec ces 3 nouveautés, WhatsApp veut rendre les appels via l'application plus pratiques

Commençons par la première, à gauche sur la capture d'écran ci-dessous. On constate l'ajout d'un bouton “Muet” dans la barre de notifications lors de la réception d'un appel audio. Vous pourrez donc décrocher sans enclencher le micro, par exemple pour vous laisser quelques secondes afin de vous isoler.

Vient ensuite ce qui se révélera sûrement le plus utile : la possibilité de désactiver sa caméra avant de prendre un appel vidéo. Actuellement, vous devez décrocher, ce qui enclenche la caméra, puis désactiver cette dernière. Désormais, plus besoin de pointer l'objectif vers le plafond le temps de le faire parce que vous n'êtes pas présentable.

Enfin, la dernière nouveauté sera surtout utile pendant les appels de groupe puisqu'il s'agit des réactions en émoji lors d'un appel vidéo. Par exemple, approuver une remarque pourra se faire sans couper la parole de l'interlocuteur, simplement en envoyant un pouce levé ou autre. De quoi fluidifier les conversations à plusieurs.

Source : WABetaInfo