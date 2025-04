Ces smartphones Galaxy reçoivent enfin One UI 7, sept mois après Android 15

Il aura fallu attendre sept mois après la sortie officielle d’Android 15. Le nouveau système de Samsung commence enfin à arriver sur les smartphones haut de gamme plus anciens.

Les mises à jour logicielles restent un sujet sensible pour les utilisateurs de smartphones Android. Si certains fabricants assurent des suivis rapides, d’autres prennent plus de temps à intégrer les nouveautés du système. Chez Samsung, les délais peuvent varier selon les modèles et les régions, même pour les appareils les plus récents. Chaque mise à jour est très attendue, surtout lorsqu’elle concerne une version majeure comme Android 15.

Ce 7 avril 2025, Samsung commence enfin à déployer la version stable de One UI 7, son interface maison basée sur Android 15. Le lancement débute en Corée du Sud, d’abord sur la gamme Galaxy S24. Il concerne aussi le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Le déploiement est en cours dans plusieurs pays, y compris en Europe, tandis que les États-Unis et le Canada devront attendre encore quelques jours. Les utilisateurs ayant déjà installé la version bêta sont les premiers à recevoir la mise à jour.

La mise à jour One UI 7 arrive en priorité sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6

La mise à jour pèse plusieurs gigaoctets selon les appareils et les configurations. Le numéro de build pour le Galaxy S24 en Corée est S928NKSU4BYCG. D’autres modèles sont aussi prévus dans la prochaine vague de déploiement : Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S9 et S10. Aucune date précise n’a encore été donnée pour ces appareils, mais Samsung promet un déploiement progressif dans les prochaines semaines.

One UI 7 apporte une refonte visuelle avec des icônes plus colorées, des widgets en forme de tuiles et une meilleure organisation des menus. Samsung introduit aussi la “Now Bar“, une fonction qui rappelle lr Dynamic Island sur iPhone, affichant en temps réel des infos comme un trajet ou un score sportif. Le menu déroulant est désormais scindé en deux zones : notifications à gauche, réglages rapides à droite. Enfin, l’Always On Display devient plus personnalisable et Galaxy AI, l’assistant intelligent de Samsung, est toujours présent. Pour vérifier si la mise à jour est disponible, il suffit d’aller dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.