Voici quand Google présentera les Pixel 9, c’est pour très bientôt

Google crée la surprise en annonçant la date de présentation des Pixel 9. L'événement aura lieu bientôt et la firme devrait aussi y dévoiler la montre connectée Pixel Watch 3 ainsi que des fonctionnalités à base d'intelligence artificielle.

Vous le savez si vous nous lisez régulièrement : cela fait pas mal d'années que les constructeurs ne peuvent pas garder le secret absolu sur leurs futurs smartphones. Entre les fuite et les révélations accidentelles ou non, on sait presque tout des appareils bien avant leur officialisation. Mais en règle générale, la posture des fabricants est la même : ils ne disent rien, ne confirment ou n'infirment rien jusqu'à officialiser les produits lors d'un événement dédié.

Les Pixel 9 de Google n'échappent pas à la règle. Dès janvier 2024, on a un aperçu du nouveau design amorcé pour le Pixel 9 standard. S'en suivent d'autres rendus permettant de se faire une idée précise de ce à quoi vont ressembler les Pixel 9 XL et Pixel 9 Pro. Les caractéristiques techniques ne sont pas en reste puisqu'on apprend que selon toute vraisemblance, le Pixel 9 Pro sera doté de 16 Go de mémoire RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Peut-être est-ce pour stopper cette hémorragie de fuites que la firme de Mountain View a décidé de bouleverser ses habitudes.

Google annonce la date de présentation des Pixel 9, ça arrive plus vite que prévu

Depuis le numéro 6, la présentation des nouveaux Pixel a lieu chaque année en octobre. Ce sera différent en 2024 et cette fois-ci, on ne s'y attendait pas. Google a posté un court teaser vidéo à visionner ci-dessous, intitulé “AI… meet IX at Made by Google“. On y voit simplement se dessiner les contours de ce qui est donc le Pixel 9. Difficile de dire quel modèle précisément cela dit.

S'en suit la date de la conférence en question : le 13 août 2024. Plusieurs personnes ont d'ailleurs reçu une invitation formelle indiquant l'heure, 10 AM PT, à savoir 19h en France. Étant donné le titre choisi, il est certain que Google mettra l'accent sur des fonctionnalités IA, quelles soient intégrés aux smartphones ou non. La montre connectée Pixel Watch 3 pourrait également faire son apparition à ce moment-là. Rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour le savoir.