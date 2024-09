Votre Pixel 9 a des problèmes de Bluetooth ? Voici la solution en attendant un correctif de Google

Les modèles Pro des Pixel 9 semblent présenter un souci de Bluetooth pénible. Il existe heureusement une manière d'y remédier avant que Google se charge de déployer un correctif global.



Les premiers Pixel 9 sont arrivés entre les mains de leurs heureux acheteurs. Et comme cela arrive malheureusement souvent, c'est l'occasion de repérer des problèmes gênants touchant quasiment tout le monde. On se souvient que l'iPhone 15 avait de gros problèmes de surchauffe peu de temps après sa sortie. Pour ce qui est des Pixel 9 Pro, Pro XL et même Pixel 9 Pro Fold, c'est le Bluetooth qui fonctionne mal. Les utilisateurs parlent d'une portée réduite, de baisses de son, de déconnexions aléatoires, de coupures… Rien ne va.

L'un d'eux déplore que le Bluetooth de son Pixel 9 Pro Fold flambant neuf fonctionne moins bien que celui de son Galaxy Z Fold 3 sorti en 2021. Les coupures sont si nombreuses qu'il n'arrive même pas à se servir de ses deux paires d'écouteurs sans fil quand le mobile est dans sa poche. Le Pixel 9 standard n'est (pour l'instant) pas touché par le phénomène, et on comprend pourquoi quand on s'intéresse à ce qui semble causer le souci.

Comment résoudre les soucis de Bluetooth des Pixel 9 Pro, Pro XL et Pro Fold

À force de test, les équipes d'Android Police ont remarqué que la technologie Ultra Wideband, qui sert à localiser plus précisément les objets connectés, est responsable. Or, elle n'est présente que sur les modèles Pro des smartphones Google. La désactiver est la solution à adopter pour le moment :

Ouvrez l'application Paramètres de votre Pixel 9. Allez dans Appareils connectés. Ouvrez le menu Préférences de connexion. Sur la page se trouve la ligne Ultra Wideband (UWB), désactivez l'option. Redémarrez le smartphone (ou éteignez-le/rallumez-le, cela revient au même).

En suivant ces étapes, vous devriez être débarrassé des problèmes de Bluetooth. Il s'agit bien sûr d'une manipulation temporaire en attendant un véritable correctif de la part de Google. Les équipes de la firme sont au courant et travaillent à ce dernier. On ignore quand il sera déployé sur les appareils concernés en revanche.

