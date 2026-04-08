Google Photos va devenir une cabine d’essayage virtuelle

Une fonctionnalité permettant d'essayer des vêtements virtuellement arrive dans Google Photos. Il sera même possible de composer des tenues complètes.

Depuis quelques mois, Google propose une fonction de cabine d'essayage virtuelle dans son service Shopping. Une telle option devrait bientôt faire son apparition dans… l'application , où elle semble d'un coup avoir beaucoup moins de sens. Dans le code de la version 7.71.0.895417930 de l'app, plusieurs lignes de caractères repérées par Android Authority ne laissent pas de place au doute quant à l'intention de Google de l'intégrer dans Photos.

L'option “Garde-robe” ou “Cabine d'essayage” sera ajoutée dans l'onglet Collections, là où Google Photos range les médias par album, par personne, par localisation, par type de fichier (photo ou vidéo) et autres. Cet espace s'apprête donc à devenir encore un peu plus fourre-tout. La fonctionnalité permettrait d'essayer des vêtements de manière virtuelle, en puisant depuis ses propres photos ou depuis des sources externes.

Une cabine d'essayage virtuelle directement dans Google Photos, est-ce bien utile ?

Google Photos permettrait de composer des tenues à partir de vêtements provenant de différentes photos. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'animation ci-dessous, sans doute censée faire comprendre à l'utilisateur qu'il dispose de cette possibilité. Un bouton “Essayer” devrait servir à faire enfiler une tenue sélectionnée à l'avatar virtuel qui nous représente.

Heureusement, Google ne devrait pas chercher à nous imposer par tous les moyens cette cabine d'essayage virtuelle. Google Photos offrirait un moyen de désactiver cette fonctionnalité, qui ne sera pas utile à tout le monde. On pouvait comprendre qu'elle puisse avoir du sens dans Google Shopping ou dans la recherche Google, cette dernière devenant de plus en plus un moyen de faire ses achats, mais elle peut sembler gadget, voire superflue, dans Google Photos.

On ne sait pas quand l'option sera déployée au sein de l'application pour tous les utilisateurs. Ce ne devrait pas être pour tout de suite, puisque la version bêta n'y a toujours pas accès. Il est aussi possible qu'elle soit d'abord rendue disponible aux États-Unis, et que la France ne soit servie que plus tard. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus.