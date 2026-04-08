Google Photos va devenir une cabine d’essayage virtuelle

Une fonctionnalité permettant d'essayer des vêtements virtuellement arrive dans Google Photos. Il sera même possible de composer des tenues complètes.

google shopping ia
Crédit : Google

Depuis quelques mois, Google propose une fonction de cabine d'essayage virtuelle dans son service Shopping. Une telle option devrait bientôt faire son apparition dans… l'application , où elle semble d'un coup avoir beaucoup moins de sens. Dans le code de la version 7.71.0.895417930 de l'app, plusieurs lignes de caractères repérées par Android Authority ne laissent pas de place au doute quant à l'intention de Google de l'intégrer dans Photos.

L'option “Garde-robe” ou “Cabine d'essayage” sera ajoutée dans l'onglet Collections, là où Google Photos range les médias par album, par personne, par localisation, par type de fichier (photo ou vidéo) et autres. Cet espace s'apprête donc à devenir encore un peu plus fourre-tout. La fonctionnalité permettrait d'essayer des vêtements de manière virtuelle, en puisant depuis ses propres photos ou depuis des sources externes.

Une cabine d'essayage virtuelle directement dans Google Photos, est-ce bien utile ?

Google Photos permettrait de composer des tenues à partir de vêtements provenant de différentes photos. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'animation ci-dessous, sans doute censée faire comprendre à l'utilisateur qu'il dispose de cette possibilité. Un bouton “Essayer” devrait servir à faire enfiler une tenue sélectionnée à l'avatar virtuel qui nous représente.

Heureusement, Google ne devrait pas chercher à nous imposer par tous les moyens cette cabine d'essayage virtuelle. Google Photos offrirait un moyen de désactiver cette fonctionnalité, qui ne sera pas utile à tout le monde. On pouvait comprendre qu'elle puisse avoir du sens dans Google Shopping ou dans la recherche Google, cette dernière devenant de plus en plus un moyen de faire ses achats, mais elle peut sembler gadget, voire superflue, dans Google Photos.

On ne sait pas quand l'option sera déployée au sein de l'application pour tous les utilisateurs. Ce ne devrait pas être pour tout de suite, puisque la version bêta n'y a toujours pas accès. Il est aussi possible qu'elle soit d'abord rendue disponible aux États-Unis, et que la France ne soit servie que plus tard. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Pixel 11 seront les premiers smartphones équipés de ces écrans de nouvelle génération

Les nouveaux écrans OLED M16 de Samsung Display seront d’abord intégrés sur les Pixel 11, avant d’arriver sur les iPhone et sur les propres smartphones haut de gamme de Samsung….

Quadrupler le stockage du MacBook Neo ? C’est possible avec cette méthode qui n’est pas pour tout le monde

Le MacBook Neo est limité à 256 Go de stockage dans sa version de base. Un YouTuber vient de prouver qu’il est possible de faire bien mieux. Il faut juste…

PC

Tic-tac : ce bug rare de macOS gèle les Mac au bout de 49 jours (mais la solution est toute simple)

Une entreprise vient de découvrir un bug semblable à une « bombe à retardement » au sein de macOS qui répond à une question que sûrement ne s’est jamais posée : qu’adviendrait-il si…

Spotify : cette nouvelle option va sauver votre consommation de données, elle aurait dû être là depuis longtemps

Spotify vient discrètement d’ajouter une nouvelle option à ses paramètres, qui sera bien pratique lorsque l’on n’est pas connecté à un réseau WiFi. En effet, celle-ci désactive une fonctionnalité très…

Google Meet brise encore davantage la barrière de la langue sur Android et iOS grâce à Gemini

Pour faire tomber la barrière de la langue, Google Meet a commencé par proposer aux utilisateurs d’activer la traduction des sous-titres. Désormais, la solution de visioconférence de la firme de…

Le Galaxy S25 Ultra peut prendre de magnifiques photos sous l’eau, à vos risques et périls

Grâce à la dernière mise à jour de l’application Samsung Expert Raw, vos photos aquatiques prises avec le Galaxy S25 Ultra seront plus belles. Mais attention avant de plonger dans…

Les résumés IA de Google racontent souvent n’importe quoi, cette étude inquiète

Une étude menée sur des milliers de résumés IA affichés dans les résultats Google montre qu’ils comportent fréquemment des inexactitudes. En sachant à quel point les internautes s’y fient, ces…

One UI 8.5 : Samsung déploie la neuvième bêta sur les Galaxy S25, est-ce que ça va s’arrêter un jour ?

L’attente commence à être sérieusement longue pour les utilisateurs de smartphones Galaxy. Alors que le constructeur n’use généralement que de quelques bêtas pour tester sa nouvelle surcouche Android, celui-ci vient…

Windows 11 va enfin régler un problème que personne ne pensait voir corrigé un jour

Un chantier bien plus large de refonte est prévu pour Windows 11 en 2026. Microsoft vient officiellement de confirmer qu’il s’en occupe. Parmi les premiers confirmés, la lenteur de Quick…

Des chercheurs ont conçu une montre connectée à moins de 100 € qui détecte les microplastiques à travers votre peau

Les microplastiques étant omniprésents, il est indispensable de suivre notre exposition à ces particules afin de déterminer si elles sont dangereuses pour la santé et en quelles quantités. Des chercheurs…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.