Google transforme son moteur de recherche en styliste personnel grâce à l’IA

Recherche de vêtements sur mesure, essai virtuel de maquillage, le shopping en ligne sur Google fait le plein de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA.

Comme vous le savez peut-être, Google continue d'intégrer progressivement son IA Gemini dans ses différents services. Dernièrement, l'intelligence artificielle a fait son arrivée dans Google Traduction par exemple. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent notamment obtenir de plus amples informations sur une traduction (règles de grammaire, nuances de vocabulaire, etc.), et même la reformuler, la simplifier ou la transposer dans un autre ton.

Et aujourd'hui, la firme de Mountain View a décidé de se concentrer sur le shopping en ligne. Comme l'explique la compagnie sur son blog officiel, acheter des vêtements ou du maquillage va devenir un jeu d'enfant sur son moteur de recherche grâce à de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA.

Décrivez un vêtement, l'IA se charge de le créer

On commence tout d'abord avec Vision Match. Cet outil a été créé sur un constat simple : de nombreux acheteurs ont du mal à trouver des vêtements spécifiques qui correspondent à leur style personnel. Désormais, les utilisateurs américaines (d'autres pays pourront en profiter par la suite) peuvent décrire un vêtement en détail sur Search. L'IA se chargera ensuite de générer des images et suggérer des articles proches de votre demande. Un onglet “Vous le ne trouvez pas ? Créez-le” sera donc disponible dans les résultats de recherche.

Ce maquillage vous fait envie ? Essayez-le en ligne via la réalité augmentée

Les outils de beauté basés sur la réalité augmentée profitent également de quelques améliorations. Grâce aux modèles d'IA de Gemini, les utilisateurs peut désormais voir à quoi ressemblent des produits de maquillage, comme des rouges à lèvres, des mascaras ou des fards à paupière en temps réel sur leur propre visage. On peut même essayer des sets de maquillage complets inspirés des dernières tendances et des célébrités. Pour ce faire, il suffit de :

rechercher des termes comme “maquillage naturel”, “soft glam” ou renseigner le nom d'une star

Google génère alors un look prêt à porter avec plusieurs produits

activer ensuite la caméra de votre smartphone et cliquer sur le bouton “Voir les looks sur vous” pour les essayer

Enfin, l'outil d'essayage virtuel de vêtements étend un peu plus ses possibilités. En plus des robes, il est maintenant possible de voir à quoi ressemblera des jupes ou des pantalons sur un large ensemble de personnes modélisées par l'IA. Ces modèles reprennent de nombreuses morphologies et couleurs de peau, afin de s'adapter au plus grand nombre. L'IA a également été améliorée pour rendre les textures et les proportions plus réalistes.

Comme dit plus haut, toutes ses nouveautés sont en cours de déploiement aux Etats-Unis, mais sans grande surprise, il ne s'agit qu'une question de temps avant de les voir arriver en France.