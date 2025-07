Google va transformer vos achats en ligne avec ces deux fonctions IA très pratiques

Google s’apprête à transformer vos habitudes d’achat sur Internet. Deux nouvelles fonctions arrivent dans ses résultats de recherche. L’une promet de vous faire économiser, l’autre de mieux vous habiller sans bouger de chez vous.

Acheter en ligne est devenu une habitude pour beaucoup. Mais entre les tailles incertaines et les prix qui changent tout le temps, l’expérience n’est pas toujours optimale. Google veut résoudre ces problèmes avec deux outils pratiques intégrés à ses résultats de recherche et à son service Shopping. L’objectif est clair : permettre de faire des économies tout en achetant plus intelligemment.

La première nouveauté s’appelle Try It On, ou “essayez-le”. Ce système d’essayage virtuel repose sur l’intelligence artificielle. Il suffit de télécharger une photo de soi pour voir comment un vêtement apparaîtrait sur son corps. L’image est générée automatiquement et vous évite de devoir reprendre une photo à chaque fois. En plus des produits listés sur Google Shopping, l’outil fonctionne aussi avec des images repérées dans la recherche. Il fait partie du nouveau mode de recherche assistée par IA de Google, appelé Search AI Mode.

Google lance un outil pour visualiser vos vêtements et payer moins cher en ligne

La deuxième fonction s’adresse à ceux qui veulent surveiller les prix. Une fois un produit repéré, il suffit d’appuyer sur “suivre le prix” et d’indiquer le tarif maximum que vous êtes prêt à payer. Google vous enverra une notification dès que l’article passe sous cette limite. Le système permet aussi de préciser la quantité désirée, ce qui le rend utile pour les familles ou les achats groupés. Ce type de service n’est pas sans rappeler ce que teste actuellement Samsung avec Glance AI, une application d’achat basée sur des suggestions vestimentaires personnalisées.

À l’automne, un mode IA plus complet sera proposé pour s’inspirer de tenues ou même d’aménagements d’intérieur. Google proposera alors un catalogue visuel alimenté par l’intelligence artificielle, avec des recommandations basées sur des thèmes, des événements ou des lieux. Il s’agit d’enrichir la recherche avec des idées adaptées aux goûts de chacun. Actuellement, toutes ces fonctions sont en cours de déploiement uniquement aux États-Unis. Aucune date n’a été annoncée pour la France, mais elles pourraient arriver chez nous courant 2026, si le lancement initial se déroule sans accroc.