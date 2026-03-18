Google Photos : la nouvelle interface vous déplaît ? Ça tombe bien, Google fait marche arrière, mais pas seulement

Google a écouté les doléances des utilisateurs de son application Photos. L’interface de l’éditeur revisitée l’an dernier faisant l’objet de nombreuses critiques, le géant de la tech la remanie en redonnant à certaines commandes leur place d’antan, mais pas seulement.

Google Photos
Crédits : 123RF

C’était mieux avant ? Il semble que oui, parfois. Google apporte régulièrement des changements à ses nombreux services. Ces modifications sont présentées comme des améliorations de l’expérience, mais ne sont pas toujours ressenties comme telles par les utilisateurs. Si certaines remportent tous les suffrages, d’autres sont loin de faire l’unanimité. Et quand la gronde est trop forte, la firme de Mountain View sait s’incliner – et parfois coup sur coup, comme avec son application Photos.

D’abord, face à la réception mitigée – pour ne pas dire mauvaise – de l’imposition de l’IA dans Google Photos, le géant de la tech a annoncé l’ajout d’un nouveau bouton pour désactiver simplement la recherche par IA. Autre grief ? L’interface d’édition revisitée l’an dernier. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise opère un revirement : certains éléments retrouvent leur place, l’omniprésence des outils IA semble réduite et une nouvelle fonction fait ses premiers pas.

Google Photos fait marche arrière avec une interface entre tradition et modernité

Si le redesign de l’éditeur de Google Photos déplaît, ce n’est pas simplement à cause d’un changement d’habitude. D’après les critiques des utilisateurs relayées par Android Authority, ce remaniement des boutons et menus ralentirait la recherche d’options spécifiques. Cette frustration pourrait bientôt être de l’histoire ancienne, Google déployant actuellement auprès d’une poignée d’utilisateurs une nouvelle refonte, au sein duquel certaines commandes retrouvent leur place.

Par exemple, les contrôles rapides pour accéder à certains outils (Ajuster, Filtres…) font leur retour – au même titre que le menu Rogner – sous forme de carrousel en bas de l’interface de l’éditeur. L’an dernier, ils avaient été remplacés par un bouton « Outils » les regroupant – et ajoutant ainsi une étape de plus pour y accéder.

Google Photos redesign interface éditeur 2
Crédits : Android Authority

Cette interface en test, entre tradition et modernité, garde toutefois ses boutons d’accès rapide pour les fonctions Améliorer, Dynamique. Le champ Help me edit (Aide-moi à modifier dans la langue de Molière) est transformé en un bouton « Ask » pour un affichage plus lisible. Toujours dans ce but, le nom des outils est délimité par un contour en forme de pilule et l’action sélectionnée est en surbrillance.

Dernière nouveauté déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs : une option baptisée « Explorer », qui semble inspirée de la fonction homonyme de TikTok. Située aux côtés des Souvenirs en haut de l’écran d’accueil, elle crée (probablement avec l’IA) un flux de vidéos à faire défiler verticalement.

Google Photos redesign interface éditeur
Crédits : Android Authority

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