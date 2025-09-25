Google Photos devrait bientôt intégrer Nano Banana, l’outil d’édition IA révolutionnaire de Gemini

Google enrichit encore ses outils de création dans son application Photos et met l’accent sur l’intelligence artificielle. Après y avoir intégré Veo 3, son modèle d’IA générative de vidéos, l’entreprise pourrait bien y implémenter un autre outil IA révolutionnaire : Nano Banana.

Google poursuit la transformation de son application Photos en véritable studio de retouches en l’enrichissant de nouveaux outils plus impressionnants les uns que les autres – la plupart étant dopés à l’IA. On vous informait par exemple que la fonction Help Me Edit (ou Aide-moi à modifier dans la langue de Molière), qui était jusque-là exclusive aux Pixel 10, arrivait dans Google Photos pour tous les smartphones Android.

Et lorsqu’il s’agit d’IA, la firme de Mountain View ne lésine pas sur les moyens. Plus tôt ce mois-ci, elle a annoncé l’arrivée de Veo 3 dans Google Photos. Pour rappel, il s’agit de son dernier modèle révolutionnaire d’IA générative dédié à la création vidéo : il permet en effet de créer des films avec une simple ligne de commande. Mais l’entreprise ne compte apparemment pas s’arrêter en si bon chemin : selon nos confrères d’Android Authority, elle pourrait intégrer Nano Banana dans Google Photos.

Nano Banana pourrait bientôt débarquer dans Google Photos

Si jamais vous êtes passé à côté de l’engouement autour de Nano Banana, voici l’essentiel à savoir : Nano Banana est le tout nouvel outil d’édition d’images IA de Google, intégré dans l’application Gemini. Ses capacités techniques impressionnantes, telles que la possibilité de transformer des selfies en figurines 3D, de modifier les décors ou encore d’expérimenter de nouveaux looks, expliquent sa popularité – mais pas seulement. Le gros atout de Nano Banana ? Tout le monde peut l’utiliser, même ceux qui utilisent la version gratuite de Gemini. Et l’outil pourrait désormais arriver dans Google Photos.

C’est en tout cas ce que suggère la nouvelle option baptisée Créer découverte par nos confrères dans la version 7.47.0.810631069 de Google Photos. Ce nouvel outil Créer viendrait donc s’ajouter aux autres options de l’onglet du même nom situé en bas de l’écran – oui, ça peut prêter à confusion –, telles que Montage, Vidéo souvenir, Photo en mouvement, Animation ou encore Remix.

Il permettrait de modifier son apparence, de fusionner plusieurs clichés, de changer d’arrière-plan et encore bien d’autres choses – ce qui coïncide avec les possibilités déjà offertes par Nano Banana. Notons que cela recoupe partiellement les possibilités de l’outil Help Me Edit. Reste à savoir comment Google compte différencier ces deux outils, mais il semblerait que Nano Banana ait des capacités plus avancées. Pour le moment, nous ignorons quand il sera déployé.