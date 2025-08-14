Remix débarque dans Google Photos pour transformer vos clichés en dessins animés

Google Photos poursuit sa métamorphose : de simple galerie, l’application se transforme en véritable espace de création photo et vidéo. Et c’est l’IA qui est au cœur de cette petite révolution. Parmi les nouvelles fonctionnalités déployées par Google : Remix, qui permet de transformer n’importe quelle image en dessin animé.

Google mise énormément sur l’intelligence artificielle et ne cesse d’enrichir son assistant virtuel, Gemini, de nouvelles fonctionnalités. Mais ce n’est pas tout, la firme de Mountain View déploie aussi son IA au sein de ses divers services, et Google Photos est l’un des exemples emblématiques.

Au départ conçu comme un espace de stockage de nos clichés dans le cloud afin de soulager la mémoire interne de nos appareils, Google Photos est désormais bien plus. L’application est non seulement une galerie, mais elle se transforme en plateforme de retouches, voire en un studio de montage boosté par l’IA.

Transformez vos clichés en dessin animé directement dans Google Photos

Google a annoncé en juillet deux nouvelles fonctionnalités IA pour son application Photos. Si la première, « Photo en vidéo », vous permet de créer des vidéos à partir de vos clichés en utilisant l’IA générative, Remix vous propose de modifier le style de votre photo comme si elle sortait tout droit d’un dessin animé. Faites votre choix parmi quatre styles :

Animé, type Ghibli

Bande dessinée

Croquis

Animation 3D similaire au style de Pixar ou DreamWorks

Dévoilée le mois dernier, la fonctionnalité Remix est actuellement en cours de déploiement dans l’application mobile Google Photos : d’après nos confrères de BGR, seuls quelques utilisateurs y ont pour le moment accès, mais Google a déjà publié un article d’assistance détaillé pour débuter avec Remix. Encore un peu de patience, donc. Quant à l’onglet Créer présenté par Google en juillet également, il n’est pas encore disponible, mais vous pouvez toujours accéder aux outils de création via le + en haut à droite de l’application.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité :

Appuyez sur Remixer

Choisissez parmi les quatre styles proposés.

Sélectionnez la photo à remixer.

Appuyez sur Générer .

. Appuyez sur Regénérer si le premier résultat ne vous satisfait pas.

Ces derniers temps, ce type de photos remixées par IA a inondé les réseaux sociaux, faisant autant fureur que polémique, d’aucuns interrogeant l’éthique d’une telle pratique. Ces « remixages » étaient proposés par diverses IA génératives, tels que ChatGPT, Grok ou encore Gemini. Ce qui diffère ici c’est la simplicité d’action : vous pourrez désormais tout faire directement depuis Google Photos, sans avoir à charger vos clichés sur d’autres applications ou services.