Google Photos : reprenez le pouvoir sur votre Récap 2025 grâce à cette fonction inédite super pratique

L’heure – ou plutôt le mois – est aux récapitulatifs et Google Photos n’est pas en reste. Pour cette année, l’application introduit néanmoins une fonction bien pratique, qui vous offre davantage de contrôle sur votre Récap.

Décembre est arrivé et apporte avec lui l’heure des rétrospectives concoctées par vos plateformes et services préférés : après Spotify et son Wrapped, c’est YouTube qui s’y met avec le Récap’ et le YouTube Music Recap… Mais ce ne sont pas les seules applications à mettre en avant la nostalgie pour faire le bilan de votre année 2025.

Le Récap Google Photos se joint de nouveau à la fête : l’application crée une rétrospective de votre année à partir des moments forts que vous avez vécus, tout en les égayant d’effets cinématiques et de graphismes attrayants. Mais pour 2025, ce Récap revient avec une fonctionnalité inédite bien pratique.

Le Récap Google Photos 2025 se dote d’une fonctionnalité super pratique

Pour profiter du Récap Google Photos, deux conditions sont requises : avoir activé la fonction Groupes de visages et avoir pris suffisamment de photos au cours de l’année. Si elles sont remplies, vous pourrez sélectionner l’option dédiée. Comme le rappellent nos confrères d'Android Authority, que Google Photos peut vous demander d’activer la sauvegarde des photos et des vidéos. L’application vous informe également que la génération du Récap peut prendre environ une journée.

Dès qu’il aura été généré, vous pourrez le retrouver à deux endroits : dans le carrousel Souvenirs, mais également dans l’onglet Collections de Google Photos. Comme pour les autres applications qui génèrent des rétrospectives, vous pouvez partager votre Récap Google Photos 2025 et ses statistiques directement depuis l’application vers vos réseaux sociaux et vos services de messagerie favoris.

Et c’est là qu’intervient la nouveauté introduite cette année. Désormais, Google Photos vous offre davantage de contrôle sur votre récapitulatif : l’application vous permet de masquer certaines personnes – donc leur visage –, ainsi que certaines photos pour qu’elles n’apparaissent pas dans le montage. Une nouvelle version sera alors générée sans ces éléments : ne vous inquiétez pas, cette fois-ci cela ne devrait pas prendre toute la journée, mais seulement une demi-heure environ.

Le déploiement venant tout juste de s’amorcer, il est possible que votre récapitulatif Google Photos 2025 ne soit pas encore disponible : un peu de patience, il ne devrait pas tarder.