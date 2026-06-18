Google prépare un raccourci IA dans Chrome qui vous suivra sur tous les sites

Google ne cesse d'ajouter de l'intelligence artificielle dans son navigateur Chrome. Une nouvelle fonction repérée dans une version de test pourrait simplifier la vie des internautes. Reste à savoir si tout le monde verra cet ajout d'un bon œil.

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Crédits : 123RF

L'intelligence artificielle s'invite désormais partout dans les navigateurs web. Chrome en est devenu le terrain de jeu favori, avec des outils qui se multiplient mois après mois. Google muscle son assistant IA Gemini pour résumer une page, comparer plusieurs onglets ou retoucher une image sans quitter l'écran. Cette stratégie séduit une partie du public, ravie de gagner du temps au quotidien. Elle agace pourtant les internautes attachés à une navigation simple et débarrassée de ces fonctions automatisées.

La firme de Mountain View prépare une nouveauté qui pourrait s'imposer encore davantage sur les écrans. Certains utilisateurs cherchent déjà des astuces pour retrouver des recherches sans intelligence artificielle, signe que tout le monde n'adhère pas à cette tendance. Google semble pourtant déterminé à rendre ses outils toujours plus présents. Sa dernière idée concerne directement la barre d'outils du navigateur, là où l'œil se pose en permanence.

raccourcis ia chrome
Source : Windows Report

Google teste un bouton IA dans Chrome qui vous suivra sur chaque page

Google travaille sur un bouton optionnel dédié au Mode IA, directement intégré à la barre d'outils de Chrome. La nouveauté a été repérée par le site Windows Report dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur. Elle apparaît aussi bien sur ordinateur que sur Android. Pour l'activer, il faut passer par un drapeau caché dans les réglages avancés, puis sélectionner l'option depuis le menu de personnalisation. Un clic sur ce raccourci ouvre alors un panneau latéral le long de la page consultée.

Ce panneau permet d'explorer en profondeur le contenu affiché à l'écran. L'internaute peut poser des questions sur la page en cours et ajouter des fichiers selon ses besoins. Cette ouverture ne quitte jamais la page consultée, un atout pour comparer des informations ou approfondir un sujet sans changer d'onglet. Le géant américain n'a pas encore tranché sur le nom définitif du bouton. Les appellations « Browse with AI » et « Google Search AI Mode » figureraient parmi les pistes envisagées. La version finale pourrait toutefois adopter un intitulé totalement différent avant son déploiement grand public.


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