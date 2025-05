La recherche Google se dote d’un mode IA, découvrez le premier aperçu

Google travaille sur un mode IA intégré directement dans son moteur de recherche. Celui-ci prendra en charge la fonction Live, qui nous a déjà impressionné avec Gemini.

Il y a quelques semaines, nous vous rapportions que Google avait l'intention d'intégrer un mode IA à son moteur de recherche. L'entreprise a conscience que les chatbots et assistants boostés à l'intelligence artificielle menacent les outils de recherche web traditionnels et s'adapte pour répondre à la demande des utilisateurs et éviter de perdre des parts de marché.

Après une première phase d'essai en interne, cette nouvelle fonctionnalité a commencé à être testée en externe, mais toujours au sein d'un cercle très fermé. Android Authority a toutefois réussi à activer le futur mode IA de Google Search dans la version 16.17.38.sa.arm64 bêta de l'application Google. Il n'est pas disponible au public, mais le média a pu forcer la main au système et nous offre un premier aperçu de l'expérience proposée sur mobile Android.

Live s'invite dans le mode IA de la recherche Google

On constate d'abord que Google met une emphase sur sa fonction Live, qui permet d'interagir naturellement avec l'IA en vocal. L'icône de Live est affichée en dessous du champ de saisie, aux côtés de l'icône de dictée vocale et de Google Lens. On sent que la firme cherche vraiment à pousser cette fonctionnalité. On constate aussi que Google veut que Live devienne une marque propre, indépendante de Gemini, qui n'est jamais cité dans ce mode IA pour la recherche Google.

Les paramètres pour personnaliser l'expérience Live du mode IA de Google Search sont pour l'instant assez restreints. Il est possible de choisir sa langue principale, ainsi qu'ajouter des langues secondaires. Quatre voix différentes sont disponibles, et il existe aussi la possibilité de seulement faire afficher les résultats de la requête à l'écran, sans qu'ils soient lus à haute voix. On imagine que des options supplémentaires viendront enrichir le tout avec de prochaines mises à jour.

Android Authority estime que ce qu'il a pu tester jusqu'ici est assez fonctionnel et espère voir arriver le mode IA et sa fonction Live dans la recherche Google en phase de test public prochainement. La conférence Google I/O 2025, qui se tient les 20 et 21 mai, sera peut-être l'occasion d'en savoir plus à ce sujet.