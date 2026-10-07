Google Messages pourrait ajouter des jeux, mais perdre une option utile

L’application Messages de Google continue sa mue en gagnant des fonctionnalités ou, comme ici, en en supprimant. Le point sur les dernières nouvelles concernant la messagerie de Mountain View.

Mettre à jour une application, cela veut dire beaucoup de choses. Généralement corriger des bugs, combler des failles de sécurité et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Parfois en supprimer. Nous sommes dans les deux derniers cas de figure d’après les découvertes d’Android Authority dans la version messages.android_20261002_00_RC00.phone.openbeta_dynamic de Google Messages. Après l’intégration de Google Keep directement dans l’application de messagerie, il faut s’attendre à voir débarquer des jeux.

En effet, des lignes de code font référence à une catégorie « Jeux » ainsi qu’à plusieurs exemples : échecs, fléchettes, Puissance 4, dames, billard… Difficile de dire quelle forme cela prendra avec ces seuls éléments. On imagine quelque chose comme l’extension GamePigeon d’iMessage chez Apple, qui permet de lancer une partie dans une conversation. Mais cela pourrait aussi bien prendre place dans une interface dédiée de Google Messages, voire renvoyer à une autre, indépendante.

Une fonction amusante en plus et une autre en moins pour Google Messages

L’autre découverte dans cette version bêta de Google Messages, c’est la disparition possible de l’option permettant de désactiver le protocole RCS dans une conversation précise. On le sait, le RCS permet beaucoup plus de choses que les SMS. Mais il arrive qu’il déclenche des bugs gênants. Pouvoir le désactiver au cas par cas est pratique dans ces cas-là.

Google ne semble pas d’accord puisqu’une ligne de code indique « Le paramètre “Envoyer uniquement des SMS et des MMS” va disparaître. Effectuez le changement dès maintenant ou laissez la mise à jour se faire automatiquement ».

Lire aussi – Google Messages vous laissera discuter avec Google Messages, mais pour quoi faire ?

Si cela arrive, il ne resterait que deux solutions pour celles et ceux ne souhaitant par recourir au RCS pour une raison ou une autre : le désactiver de manière globale, pour toutes les conversations, ou bien activer l’option « Renvoyer automatiquement sous forme de SMS/MMS ». En sachant que cette dernière n’est pas une véritable désactivation, plutôt une solution de repli quand le message ne peut pas s’envoyer via RCS. Google n’a encore rien confirmé ou infirmé à ce stade.

Source : Android Authority