Google Photos va vous laisser choisir les visages que vous voyez, finis les mauvais souvenirs

Google Photos s'apprête à révolutionner la gestion des souvenirs numériques avec sa nouvelle fonctionnalité “Afficher moins”. Cette option permettra de minimiser l'apparition de certains visages dans les souvenirs sans les bloquer complètement.

Google Photos ne cesse de s'améliorer en apportant des innovations qui cherchent à rendre l'interaction avec les photos et vidéos plus intuitive et personnelle. Parmi les récentes avancées, l'option “Enhance your video” permettra bientôt d'améliorer automatiquement la qualité de vos vidéos en ajustant luminosité, contraste et saturation en un seul clic. Cette fonction simplifie grandement la retouche vidéo, et donne des résultats professionnels accessibles à tous les utilisateurs.

Alors que Google a récemment introduit une intelligence artificielle pour mieux comprendre et prévoir les souvenirs que vous souhaitez réellement revoir, Google Photos permettra bientôt aux utilisateurs de réduire la fréquence d'apparition de certains visages. Cette application, reconnue pour ses capacités de reconnaissance faciale presque infaillibles, va bientôt devenir encore plus personnalisable.

Google photo va vous permettre de limiter l’apparition de certains visages

Google Photos veut devenir un outil plus respectueux des préférences personnelles en vous permettant de filtrer les visages que vous préférez moins voir dans les sections Souvenirs grâce à une option simplement intitulée “Afficher moins”. Cette fonction est une alternative bien moins agressive à l'option “Bloquer le visage“, qui elle, retire complètement les visages des souvenirs et des photos de groupe. En pratique, l'utilisateur pourra ajouter un visage à la section “Masquer le visage des souvenirs” pour limiter son apparition dans les moments remémorés par l'application. Mais il sera toujours possible de rechercher cette personne.

Le développement de cette fonctionnalité a débuté quand certains utilisateurs ont exprimé le besoin de contrôler l’aspect émotionnel liés à leurs photos. Concrètement, cette option sera accessible via le chemin Paramètres > Préférences > Souvenirs > Masquer personnes et animaux. Bien que cette fonction ne soit pas encore disponible au public, Google la teste activement, ce qui nous laisse penser qu’elle sortira dans un futur proche.

Ces améliorations montrent clairement l'orientation de Google Photos vers une application qui non seulement stocke les photos, mais les enrichit et les organise en fonction de nos préférences qui évoluent avec nos émotions.