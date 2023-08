WhatsApp : l’envoi de vidéos en HD est disponible, mais il y a une limite

La fonction d'envoi de vidéos en HD sur WhatsApp sort de bêta et commence son déploiement sur nos smartphones. Très simple d'utilisation, elle est cependant assez limitée.

La messagerie instantanée WhatsApp semble enfin vouloir nous laisser profiter au maximum des capacités de nos smartphones. Plus précisément de la qualité des photos et des vidéos que l'on peut capturer avec. Depuis peu, l'application de Meta permet de partager des photos dans leur définition d'origine, sans compression. Il manquait donc la possibilité de faire la même chose avec les vidéos, fonctionnalité que WhatsApp testait en bêta depuis juin dernier.

À ce moment-là, nous savions déjà qu'il ne s'agirait pas d'un transfert pur et simple, sans altération d'aucune sorte sur le fichier. On peut le comprendre dans la mesure où nos appareils mobiles filment quasiment tous en 4K par défaut. La taille des vidéos est donc très importante, et les partager telles quelles pourrait poser des problèmes aux serveurs de la messagerie à la longue. Pour autant, la limite maximale définie pour l'envoi en HD est décevante.

Comment envoyer une vidéo en HD sur WhatsApp

La fonction est très simple d'utilisation. Quand vous aurez terminé de filmer quelque chose depuis l'application WhatsApp, vous verrez en haut de l'écran un icone HD. Touchez-le pour choisir entre la définition compressée, en 480p, ou celle en HD… en 720p seulement, soit 1280 x 720 pixels, comme l'ont repéré nos confrères d'Android Headlines. Le poids total est affiché dans les deux cas. Sachant que la limite autorisée par WhatsApp est de 16 Mo pour une vidéo, on peut imaginer que le but est de ne pas la franchir malgré une augmentation de la définition.

Lire aussi – WhatsApp ajoute un moyen plus rapide d’envoyer de courtes vidéos à vos amis

Même s'il ne faut pas oublier ce que cela implique au niveau technique, on est un peu déçu que Meta n'ait pas pu faire mieux. Bien sûr, il reste la possibilité de transférer sa vidéo en tant que document, qui lui ne sera pas compressé par l'application. Pouvoir se passer de cette méthode aurait cependant été le bienvenu. Le partage de vidéos en HD est en cours de déploiement, n'oubliez pas de mettre à jour WhatsApp pour le voir apparaître.