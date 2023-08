Google Flights vous indique désormais le meilleur moment pour acheter votre billet d’avion à prix réduit

Google tente maintenant de résoudre un problème qui préoccupe depuis longtemps les voyageurs du monde entier : quel est le meilleur moment pour réserver le vol le moins cher. Voici la solution que va mettre en place l’entreprise.

Lorsque vous préparez un voyage, vous vous êtes sûrement déjà demandé quel est le meilleur moment pour réserver vos billets d’avion et profiter des tarifs les plus attractifs. Si certaines techniques mettent en évidence certains jours et même certaines heures, comme en plein milieu de la nuit, Google va mettre à jour son site Flights pour vous dire exactement ce qu’il en est.

Google Flights vous indique déjà si les prix actuels sont bas, typiques ou élevés, et il vous indiquera désormais avec certitude le moment le plus avantageux pour réserver. L'ajout vise à aider les consommateurs à répondre à la question de savoir s'il est préférable de réserver leur vol maintenant ou d'attendre des prix plus bas.

Lire également – Google lance de nouvelles fonctionnalités pour voyager moins cher

Google veut vous faire payer moins cher pour vos billets d’avion

D’après Google, le site Vols pourrait maintenant vous indiquer que le moment le moins cher pour réserver leur voyage est actuellement deux mois avant le départ ou que, généralement, les prix pour leur voyage ont baissé à l'approche de la date de départ. En sachant ainsi s'ils bénéficient ou non de la meilleure offre, les consommateurs peuvent choisir de réserver immédiatement ou d'attendre un meilleur prix.

Outre les estimations de prix améliorées, Google Flights vous permet toujours d'activer le suivi des prix pour des itinéraires spécifiques, y compris pour des vols à des jours précis, ainsi qu'une option “toutes les dates” si votre emploi du temps est flexible.

Notez que Google Flights continue également d'offrir des garanties de prix sur certains itinéraires et compagnies aériennes lorsque le site dispose de suffisamment de données pour s'assurer qu'un tarif inférieur ne sera pas disponible. Cependant, les garanties de prix ne sont disponibles que si vous choisissez de réserver par l'intermédiaire de Google.

Quoi qu’il en soit, grâce à ce nouvel ajout, Google Flights pourrait bien devenir encore plus intéressant que d’autres comparateurs, tels que Skyscanner ou encore Kayak. Si vous aviez bientôt l’intention de réserver vos vacances, on vous rappelle qu’il faut impérativement se méfier des arnaques qui ciblent les vacanciers.