Google Messages a complètement modifié l’apparence de la barre de texte, il va falloir s’y habituer

Google est en train de tester un tout nouveau design de la barre de tests de son application Messages en bêta. Celle-ci occupe désormais la quasi-totalité de la largeur de l’écran, tandis que le bouton pour enregistrer des messages est ancré sur la droite. Un changement qui en a déstabilisé plus d’un.

Comme toutes les applications de messagerie, Google Messages teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour rester dans la course. Bien souvent, celles-ci améliorent l’expérience des utilisateurs, comme la récente possibilité d’envoyer des photos en Ultra HDR. D’autres fois, il s’agit simplement de modifier légèrement le design de l’interface pour la rendre plus lisible et intuitive. La version web a notamment eu droit à ce traitement il y a peu.

C’est désormais au tour de la version Android de changer quelque peu de look. Plus précisément, c’est l’apparence de la barre de texte qui a été modifiée dans la dernière version bêta de Google Messages. Auparavant, celle-ci était ancrée sur la droite et occupait environ les deux tiers de la largeur de l’écran. À sa gauche se trouvaient divers boutons, pour envoyer des photos et autres autocollants, tandis que les emojis et les messages vocaux étaient rangés dans la barre de texte, à droite.

Le nouveau design de Google Messages va vous perturber

Dans sa dernière version bêta, Google Messages bouscule donc cette organisation pour donner plus de place à la barre de texte. Celle-ci occupe désormais la quasi-totalité de la largeur, à l’exception du bouton pour enregistrer des messages vocaux qui complète celle-ci à la droite. Tous les autres boutons se trouvent désormais dans la barre de texte : les emojis à gauche, Magic Compose, les médias et les autocollants à droite.

Sur le même sujet — Google Messages vous laissera bientôt créer un profil utilisateur, comme sur WhatsApp



Vous l’aurez compris, cette nouvelle interface risque de perturber ses premiers utilisateurs. Certains ont d’ores et déjà indiqué qu’il paraît étrange au début de taper sur une barre se trouvant sur la gauche pour qu’ensuite les messages s’ancrent sur la droite. Force est de constater néanmoins que ce nouveau design épure légèrement la formule et rend l’ensemble plus lisible. Reste à voir si Google l’adoptera définitivement pour le grand public.