Google Messages gâte ses utilisateurs avec 7 fonctionnalités inédites

Le RCS, ce protocole de communication destiné à remplacer le classique SMS/MMS, vient de dépasser le milliard d'utilisateurs sur Google Messages. Pour l'occasion, Google vient d'annoncer l'arrivée de 7 fonctionnalités inédites sur son application de messagerie pour enrichir vos conversations.

Alors que Google vient de présenter une avalanche de nouveautés à venir sur les smartphones et smartwatch Android, la firme de Mountain View réserve une autre surprise aux utilisateurs de Google Messages.

En effet, l'entreprise est fière d'annoncer que le RCS, le protocole de communication voué à faire disparaître le classique SMS/MMS, vient de dépasser le milliard d'utilisateurs sur son appli de messagerie. Rappelons au passage que le RCS n'est pas uniquement disponible sur Google Messages, il l'est également sur de nombreuses autres messageries comme Messenger ou encore WhatsApp.

Dernièrement, Apple a cédé et confirmé l'adoption du RCS dès 2024 sur iPhone. De quoi envisager une nouvelle hausse significative du nombre d'utilisateurs. Pour célébrer cet “anniversaire”, le géant du web compte lancer pas moins de 7 fonctionnalités inédites pour enrichir vos conversations RCS. Faisons un tour d'horizon.

Les nouveautés à venir sur Google Messages

Transformer vos photos en emoji avec Photomoji

On commence avec les Photomoji, une fonctionnalité qui permet de transformer vos photos personnelles en emoji, grâce à l'IA de Google. Si vous souhaitez créer un emoji à l'effigie de votre meilleur ami à quatre pattes par exemple, il suffira d'appuyer sur le bouton Créer dans la barre des émoji. Choisissez ensuite une photo, et laissez l'IA détourer votre chat/chien pour le transformer en Photomoji. Il ne vous reste plus qu'à l'insérer dans vos messages.

Exprimez vos humeurs dans les messages vocaux avec Voice Moods

On enchaîne avec Voice Moods, une fonctionnalité déjà présentée par Google récemment. Pour faire simple, elle permet d'ajouter un arrière-plan personnalisé à vos messages vocaux. D'après l'entreprise, elle a profité de l'intégration de cet outil pour améliorer la qualité audio des messages vocaux.

Screen Effects, pour des réactions en plein écran

Avec Screen Effects, certains messages pourront afficher une réaction en plein écran. Attention, on parle ici de messages à la thématique simple comme “Il neige” ou “Je t'aime” (des flocons ou des coeurs envahiront l'écran). Au total, Google a prévu une quinzaine de Screen Effects cachés que les utilisateurs devront trouver.

Custom Bubbles, pour personnaliser la couleur des bulles de conversation

Google renforce davantage la personnalisation de vos conversations avec Custom Bubbles. Derrière cette appellation se cache une idée simple : vous pourrez personnaliser la couleur des bulles de conversation ainsi que celle de l'arrière-plan de Google Messages. Pratique pour différencier des chats par exemple (famille, amis, couple, etc.).

Les emoji font peau neuve

Dans la même veine que Screen Effects, Reaction Effects vous permettra d'afficher les réactions d'un message via une animation en plein écran. De quoi donner plus d'importance à un simple pouce levé. En outre, Google compte lancer des emoji animés.

Plus de personnalisation pour votre profil

Enfin, on conclut ce tour d'horizon avec des nouveautés à venir sur votre profil. Via la nouvelle fonctionnalité Profiles, les utilisateurs pourront personnaliser leur nom et leur photo associés à leur numéro de téléphone. Pratique pour modifier son apparence sur l'ensemble des services Google rattachés à vos coordonnées téléphoniques.

D'après Google, ces différentes fonctionnalités inédites sont disponibles depuis le 30 novembre 2023 sur la dernière version bêta de Google Messages. On ne sait pas encore quand elles arriveront sur la version grand public de l'application.

Source : Google