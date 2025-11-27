Google Maps : ne tombez plus en panne de GPS grâce au nouveau mode économie d’énergie. Voici comment l’activer

Google commence le déploiement de son nouveau mode économie d’énergie pour Maps sur les smartphones Pixel 10. Le but ? Prolonger l’autonomie de votre batterie pendant la navigation grâce à une interface (très) minimaliste. Voici comment l’activer.

Lorsque votre smartphone menace de rendre l’âme alors même qu’il vous sert de GPS, c’est assez handicapant, vous en conviendrez. Surtout quand on sait que la navigation étape par étape est particulièrement énergivore puisqu’elle sollicite en permanence le GPS, les données mobiles et l’écran qui doit rester activé tout au long du trajet.

Pour pallier ce problème, nous vous informions le mois dernier que Google était en train de développer un mode économie d’énergie pour Google Maps : il permet de limiter l’impact de l’écran sur l’autonomie grâce à une interface minimaliste qui n’affiche que les informations essentielles – comme votre prochain virage. Voici que le géant de la tech commence à le déployer sur les Pixel 10, après l’avoir annoncé lors du Pixel Drop de novembre.

Google Maps déploie son mode économie d’énergie sur les Pixel 10

Le mode économie d’énergie de Maps repose sur une capacité inédite d’Android : l’Always-On Display (AOD) Min Mode. Il permet à l’application de s’exécuter sur l’écran toujours allumé, tout en consommant un minimum d’énergie : l’interface est en noir et blanc, la luminosité et le taux de rafraîchissements réduits. Comme le soulignent nos confrères d’Android Authority, c’est redoutable sur un écran OLED, le noir étant obtenu par l’extinction des pixels.

Selon Google, ce mode permet aux Pixel 10 de prolonger leur autonomie pour la navigation de quatre heures. En revanche, il ne prend en charge que le mode conduite et le mode portrait. Voici la marche à suivre pour l’activer :

Une fois Google Maps ouvert, allez dans Paramètres

Sélectionnez Navigation

Appuyez sur Options de conduite

Sélectionnez le Mode d’économie d’énergie

Quand vous demandez un itinéraire en voiture, une fenêtre contextuelle peut aussi apparaître et vous présenter la fonctionnalité : un clic sur En savoir plus vous emmènera directement à la page des paramètres dédiée. Pour l’activer pendant la navigation, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour éteindre l’écran : votre itinéraire se poursuit sur l’écran verrouillé en mode économie d’énergie. Pour quitter ce mode, vous n’aurez qu’à toucher l’écran ou rappuyer sur le bouton d’alimentation.

Pour le moment, ce mode de navigation à faible consommation est exclusif aux Pixel 10 et on ignore si Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à ses prédécesseurs ou à d’autres smartphones Android.