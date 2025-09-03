Google Maps : vous ne perdrez plus jamais votre itinéraire en cours grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google poursuit l’amélioration de son application de navigation Maps et testerait actuellement une nouvelle fonctionnalité : les mises à jour en direct pour les itinéraires. Le but ? Maintenir la progression du trajet à l’écran, même si vous quittez Google Maps par inadvertance.

Imaginez : vous vous apprêtez à rejoindre un lieu, mais vous ne connaissez pas le trajet, alors vous entrez l’adresse dans Google Maps. Vous voilà sur la route, sauf que, par inadvertance, vous quittez l’application.

C’est le branle-bas de combat : la prochaine intersection arrive et vous n’avez aucune idée de s’il vous faut tourner à gauche ou à droite, ou bien continuer tout droit. Cela n’arriverait pas si l’application proposait des mises à jour en direct permettant de garder à l’écran la progression du trajet. C’est exactement cette fonctionnalité qui est en cours de développement pour l’application GPS de Google.

Ne ratez plus jamais un virage avec les mises à jour en direct de Google Maps

Cette fonctionnalité de mises à jour en direct (ou Live Updates) pour la navigation a été repérée par nos confrères d’Android Authority et d’autres utilisateurs, qui ont partagé leur découverte sur X (ex-Twitter). Elle serait en cours de test sur plusieurs appareils, Samsung et Pixel notamment, sous Android 16 QPR2 bêta.

À l’image des Live Activities de l’iPhone, les Live Updates permettent à Android d’ancrer les notifications urgentes de manière permanente et visible : elles ne disparaissent pas, ni ne sont reléguées dans la file d’attente, derrière des notifications plus récentes. Par exemple, elles permettent de suivre en temps réel l’arrivée de votre chauffeur, de votre commande ou encore les scores de votre sport favori et bientôt, peut-être, votre itinéraire ou le temps de trajet restant.

D’après les captures d’écran partagées, les mises à jour en direct de navigation de Google Maps prennent la forme de notifications qui apparaissent dans la barre d’état, tout en haut de votre smartphone, à côté de l’heure et des indicateurs système (4G/5G, Wi-Fi, batterie). Elles affichent l’icône de Google Maps, l’heure d’arrivée, la progression, une flèche indiquant la prochaine direction à suivre, et un lien pour mettre fin à la navigation. Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile pour les conducteurs qui auraient quitté l’application : un seul toucher et les voilà de retour sur Maps.

Pour le moment, le déploiement reste très limité : il est impossible de savoir quand la fonctionnalité sera disponible, ni si elle le sera. Selon PhoneArena, elle pourrait être lancée lors du prochain Pixel Feature Drop de décembre.