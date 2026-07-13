Ces tissus humains ont été fabriqués pour la première fois dans l’espace : une prouesse majeure pour la médecine

La Station spatiale internationale, n’est pas seulement pour vocation d’être un poste d’observation vers l’immensité cosmique, est avant tout un laboratoire de recherche. La santé est l’un des domaines étudiés et une avancée majeure pour la médecine régénérative vient d’être réalisée.

L’an dernier, la Station spatiale internationale (ISS) a fêté son quart de siècle. Et même si ses jours sont comptés, ce laboratoire de recherche en orbite terrestre basse reste une mine d’or pour les expérimentations reposant sur l’absence de gravité. Parmi les domaines explorés au sein de l’ISS figure la médecine.

Une étude comparative a par exemple mené à la naissance de virus mutants, qui pourraient révolutionner la médecine terrestre, notamment en se substituant aux antibiotiques dans le traitement de maladies bactériennes. Mais c’est une nouvelle étape, encore plus concrète, qui vient d’être franchie : pour la première fois, des tissus rénaux et hépatiques ont été fabriqués avec succès dans l’espace.

Une avancée majeure en orbite, pour la médecine régénérative terrestre

Comment ? Grâce à la technique de la bio-impression : une impression en 3D des tissus vivants. Cette prouesse a été réalisée à bord de l’ISS par la bio-imprimante orbitale AMP-1 d’une société basée en Californie : Auxilium Biotechnologies.

L’ISS a déjà accueilli des expériences de bio-impression à son bord : comme le rappelle Space.com, des cellules de cartilage avaient pu être assemblées par le cosmonaute russe Oleg Kononenko en 2018, grâce à une machine baptisée Bioprinter Organ.Aut.

Mais la bio-imprimante orbitale AMP-1 a plusieurs exploits à son actif : il s’agit du premier instrument à avoir produit plusieurs types de tissus (rénal et hépatique, donc) dans l’espace, qui n’avaient, de plus, jamais été fabriqués en orbite auparavant. Elle a aussi bio-imprimé du cartilage.

Et Auxilium ne s’est pas contenté de ces tissus : les expériences menées en juin ont aussi conduit à la création de 28 implants de réparation nerveuse. Le 17 juin, une capsule cargo Dragon de SpaceX a rapporté ces matériaux bio-imprimés.

Il s’agit d’une avancée cruciale et prometteuse pour la médecine régénérative, selon l’équipe de scientifiques, pour qui l’avenir semble être aux opérations de fabrication de routine en orbite. Et pour cause, l’absence de gravité permet un développement plus uniforme des cellules.