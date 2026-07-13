Ces tissus humains ont été fabriqués pour la première fois dans l’espace : une prouesse majeure pour la médecine

La Station spatiale internationale, n’est pas seulement pour vocation d’être un poste d’observation vers l’immensité cosmique, est avant tout un laboratoire de recherche. La santé est l’un des domaines étudiés et une avancée majeure pour la médecine régénérative vient d’être réalisée.

ISS
Crédits : ESA / NASA / T. Pesquet

L’an dernier, la Station spatiale internationale (ISS) a fêté son quart de siècle. Et même si ses jours sont comptés, ce laboratoire de recherche en orbite terrestre basse reste une mine d’or pour les expérimentations reposant sur l’absence de gravité. Parmi les domaines explorés au sein de l’ISS figure la médecine.

Une étude comparative a par exemple mené à la naissance de virus mutants, qui pourraient révolutionner la médecine terrestre, notamment en se substituant aux antibiotiques dans le traitement de maladies bactériennes. Mais c’est une nouvelle étape, encore plus concrète, qui vient d’être franchie : pour la première fois, des tissus rénaux et hépatiques ont été fabriqués avec succès dans l’espace.

Une avancée majeure en orbite, pour la médecine régénérative terrestre

Comment ? Grâce à la technique de la bio-impression : une impression en 3D des tissus vivants. Cette prouesse a été réalisée à bord de l’ISS par la bio-imprimante orbitale AMP-1 d’une société basée en Californie : Auxilium Biotechnologies.

L’ISS a déjà accueilli des expériences de bio-impression à son bord : comme le rappelle Space.com, des cellules de cartilage avaient pu être assemblées par le cosmonaute russe Oleg Kononenko en 2018, grâce à une machine baptisée Bioprinter Organ.Aut.

Mais la bio-imprimante orbitale AMP-1 a plusieurs exploits à son actif : il s’agit du premier instrument à avoir produit plusieurs types de tissus (rénal et hépatique, donc) dans l’espace, qui n’avaient, de plus, jamais été fabriqués en orbite auparavant. Elle a aussi bio-imprimé du cartilage.

Auxilium Biotechnologies bio-impression 3D ISS
Crérdits : Auxilium Biotechnologies

Et Auxilium ne s’est pas contenté de ces tissus : les expériences menées en juin ont aussi conduit à la création de 28 implants de réparation nerveuse. Le 17 juin, une capsule cargo Dragon de SpaceX a rapporté ces matériaux bio-imprimés.

Il s’agit d’une avancée cruciale et prometteuse pour la médecine régénérative, selon l’équipe de scientifiques, pour qui l’avenir semble être aux opérations de fabrication de routine en orbite. Et pour cause, l’absence de gravité permet un développement plus uniforme des cellules.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google offre enfin au Play Store l’affichage que les grands écrans méritaient

Le Google Play Store amorce un virage attendu sur les grands écrans. La boutique d’applications revoit son affichage pour les tablettes et les smartphones pliables. Les possesseurs de ces appareils…

One UI 9 : la quatrième beta débarque sur Galaxy S26, voici tout ce qu’elle vient changer

Samsung vient de lancer le déploiement de la quatrième bêta de One UI 9, la prochaine grosse mise à jour de sa surcouche Android. Déjà disponible dans plusieurs régions du…

iPhone : attention aux arnaques via FaceTime, elles sont en augmentation

Les escrocs n’ont plus peur de montrer leur visage. Ils contactent les victimes via FaceTime, les appels vidéo sur iPhone, afin de leur soutirer de l’argent. La combine est bien…

Bixby mue comme un ado, un bug fait changer l’assistant Samsung de voix en pleine conversation

Bixby traverse une drôle de période sur les smartphones Samsung. L’assistant vocal se met à changer de voix tout seul en pleine discussion. Les possesseurs de Galaxy peinent désormais à…

Google Pixel 11 : voici les couleurs qui devraient être proposées sur les smartphones

En avance sur la présentation officielle des Pixel 11, voici des photos de ce que l’on pense être leurs coloris disponibles à la sortie. Gardons tout de même en tête…

Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

L’ensemble des Pixel 11 viennent de recevoir leur certification FCC, ce qui signifie que leur sortie ne va plus tarder. Le document vient d’ailleurs confirmer un gros changement dans la…

Samsung : son premier smartphone enroulable pourrait arriver dès l’année prochaine, avant le Galaxy TriFold 2

Une nouvelle rumeur se montre très optimiste concernant le tout premier smartphone enroulable de Samsung. Alors que l’on n’attendait pas celui-ci avant au moins 2028, il se murmure désormais qu’il…

OnePlus s’apprêterait à quitter l’Europe pour de bon, cette fois la marque ne reviendrait plus

OnePlus s’apprête à refermer un long chapitre de son histoire. Le constructeur chinois prépare son retrait des marchés européen et américain. Une page se tourne pour l’une des marques les…

Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : après les prix, les fiches techniques ont fuité

Les caractéristiques techniques des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, les prochaines montres connectées de Samsung, sont connues. Samsung risque de ne pas beaucoup nous surprendre lors du Galaxy…

De premières infos sur la Nintendo Switch 2 OLED, avec une fenêtre de sortie en prime

Nintendo serait en train de se préparer à lancer une Switch 2 OLED, équipée d’un écran Samsung. La problématique du prix se pose toutefois. De nombreux joueurs furent déçus quand…