Windows 95 avait une étrange manière de détecter les programmes d’installation

Un nouveau secret du fonctionnement de Windows 95 vient d'être dévoilé. Il prouve encore une fois qu'en matière de programmation, la débrouille, et même l'approximation, ça fonctionne bien.

Pour nous, utilisateurs, installer un programme sur un PC sous Windows consiste très majoritairement à double-cliquer sur un fichier exécutable. On suit alors les étapes classiques (autorisation d'installation, choix de la destination des fichiers…) et le tour est joué. L'opération est simple en apparence. En coulisses, Windows fait pourtant beaucoup de choses pour s'assurer que tout se passe bien. C'est vrai aujourd'hui avec Windows 11, et ça l'était il y a plus de 30 ans avec Windows 95.

À l'époque, pas mal de composants du système étaient redistribuables. C'est-à-dire que l'installateur d'un programme pouvait en contenir une copie et l'installer sur la machine. Windows 95 vérifiait alors si la version du fichier était supérieure ou inférieure à celle déjà présente. Dans le dernier cas, il devait éviter le remplacement, susceptible de provoquer des bugs. Mais comment savait-il qu'il avait affaire à un programme d'installation ? L'ancien ingénieur de Microsoft Raymond Chen nous dit tout.

Comment Windows 95 repérait les programmes d'installation

La réponse est surprenante : Windows 95 se contentait de le deviner en cherchant des mots-clés dans le nom du programme. Si celui-ci contenait “setup” ou “install“, le système déclenchait son processus d'analyse. Au fil du temps, les développeurs se sont aperçus que “inst” était souvent utilisé, alors ils l'ont rajouté à la liste. Idem pour les équivalents en langues étrangères : “imposta” en italien, “ayarla” en turc et “felrak” en hongrois par exemple.

Lire aussi – Le pire bug Windows jamais vu n’est pas du tout celui que l’on croit, ce vétéran de Microsoft raconte

Mais Windows 95 allait plus loin. S'il ne voyait pas de mots-clés dans le nom du fichier, il vérifiait si le chemin de l'exécutable contenait “setup“. En cas de détection dans un cas comme dans l'autre, le système vérifiait après l'installation si un fichier n'avait pas été remplacé par une version plus ancienne. Auquel cas il réinstallait la bonne par-dessus. Une mesure nécessaire vu que dans certains cas, il arrivait que les programmes contiennent des redistribuables de Windows 3.1.

Source : The Old New Thing