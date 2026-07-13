Microsoft admet que son IA pollue toujours plus, les chiffres sont alarmants

Microsoft vient de publier son rapport environnemental annuel et le bilan déçoit. Les rejets de gaz à effet de serre du groupe ont bondi en un an. Ses centres de données toujours plus nombreux en sont la cause. La course à l'intelligence artificielle éloigne un peu plus la firme de ses engagements climatiques.

Crédit : 123RF

L'intelligence artificielle s'accompagne d'un coût environnemental de plus en plus lourd. Les centres de données qui l'alimentent réclament des quantités massives d'électricité, d'eau et de matériaux. Cette pression pousse les autorités à réagir, comme l'Europe qui prépare une mesure ciblant la consommation énergétique des data centers. Les géants de la tech peinent à concilier expansion rapide et promesses climatiques.

Microsoft se retrouve désormais rattrapé par cette même contradiction. La firme de Redmond a multiplié les projets de centres de données pour soutenir ses services cloud et son IA. Ces infrastructures énergivores cristallisent les tensions locales, au point qu'un ancien développeur avait pris la parole contre un projet de data center IA lors d'un conseil municipal américain. L'entreprise affiche pourtant un objectif fort, celui de devenir carbone négatif d'ici 2030. Son dernier bilan environnemental montre une trajectoire inverse.

Microsoft voit ses rejets de CO2 grimper de 25 % en un an à cause de son IA

Les chiffres traduisent une nette dégradation. Selon le rapport environnemental de Microsoft, les rejets de gaz à effet de serre ont grimpé de 25 % en un an. Ils sont passés de 16,2 à 20,3 millions de tonnes équivalent CO2 sur l'exercice 2025. La firme attribue cette hausse à l'expansion rapide de ses centres de données dédiés à l'IA et au cloud. L'entreprise pointe aussi sa décision d'arrêter certains crédits d'énergie renouvelable qui masquaient ses émissions réelles. Sans ses efforts de réduction, ce bilan aurait atteint 34 mégatonnes.

La consommation d'énergies fossiles suit la même pente. Microsoft reconnaît une flambée de 51 % de son usage de diesel et de pétrole brut sur un an. Les émissions dites de scope 2, liées à l'électricité achetée, sont passées de moins de 2 % à plus de 13 % du total. Le géant américain n'est pas seul dans cette situation. Google a rapporté une hausse comparable de ses rejets, tandis qu'Amazon a signalé une progression de 16 %. La course effrénée à l'IA pèse lourd sur les ambitions climatiques de toute la Silicon Valley.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La Fnac et Darty baissent encore les prix pour les soldes d’été : voici les meilleures offres à saisir

Les soldes d’été continuent chez Fnac et Darty, et plusieurs produits tech connus passent à des tarifs bien plus intéressants. On retrouve un peu de tout dans notre sélection :…

Waze va vraiment devenir votre copilote grâce à cette mise à jour dopée à l’IA Gemini

Waze franchit une nouvelle étape avec une mise à jour largement dopée à l’intelligence artificielle. L’application de navigation apprend désormais de votre façon de conduire pour personnaliser vos trajets. Gemini…

Boulanger n’a pas dit son dernier mot pour les soldes d’été : les meilleures offres à saisir maintenant

Les soldes d’été se poursuivent chez Boulanger, avec des réductions importantes sur une nouvelle sélection de produits. Smartphones, PC portables, audio, objets connectés… de nombreuses références populaires sont en promotion….

Azahar, l’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS pour Android, prend en charge le multijoueurs

L’équipe derrière l’émulateur Nintendo 3DS Azahar annonce une avancée majeure pour la version Android : le support du multijoueurs. À vous les circuits de Mario Kart avec vos amis !…

Crise de la mémoire : ce justicier anonyme traque les arnaques en ligne qui promettent des SSD à prix d’or

Alors qu’il est devenu presque impossible de trouver des SSD à un prix décent, certaines profitent de l’occasion pour arnaquer les internautes, à coup d’annonces bien trop belles pour être…

Ces tissus humains ont été fabriqués pour la première fois dans l’espace : une prouesse majeure pour la médecine

La Station spatiale internationale, n’est pas seulement pour vocation d’être un poste d’observation vers l’immensité cosmique, est avant tout un laboratoire de recherche. La santé est l’un des domaines étudiés…

Windows 95 avait une étrange manière de détecter les programmes d’installation

Un nouveau secret du fonctionnement de Windows 95 vient d’être dévoilé. Il prouve encore une fois qu’en matière de programmation, la débrouille, et même l’approximation, ça fonctionne bien. Pour nous,…

La NASA n’avait jamais vu ça, sa mission lunaire Artemis II a rassemblé une audience hors norme

La conquête spatiale n’a plus attiré un tel engouement depuis les grandes heures d’Apollo. Le voyage habité de la mission Artemis II autour de la Lune a rassemblé des foules…

Google Pixel : ce bug étrange transforme l’une des meilleures fonctions d’Android en cauchemar pour les utilisateurs

Une avalanche de nouveautés est arrivée sur les smartphones Google Pixel avec Android 17. Mais la dernière version du système d’exploitation aurait également apporté un bug étrange : de nombreux utilisateurs…

Sam Neill, inoubliable Alan Grant dans Jurassic Park, est mort

L’acteur néo-zélandais Sam Neill, que tout le monde connaît au moins pour son rôle du docteur Alan Grant dans le premier Jurassic Park en 1993, est décédé à l’âge de…