L’IA Gemini dans Google Maps, ça sert à quoi ? Voici quelques exemples

Gemini arrive dans l'application de navigation Google Maps. L'occasion de découvrir ce qu'elle sera capable de faire pour nous en remplaçant l'Assistant Google, voué à disparaître entièrement.

Google Assistant est mort, vive Gemini. Nous n'en sommes pas tout à fait là, mais c'est le message que l'on veut nous faire passer : l'IA Gemini va remplacer l'Assistant Google dans tous les services de la firme de Mountain View. Et donc dans toutes les applications associées. Dans certains cas, il est facile d'imaginer l'usage concret de l'intelligence artificielle. Par exemple dans Google Photos, où Gemini nous permettra de chercher des clichés précis très facilement.

Pareil avec Gmail, où il suffit de dire “écris un mail à mon patron pour dire que je serai en retard en t'excusant platement” pour voir le message se construire sous vos yeux. Dans certains cas en revanche, c'est un peu moins évident. On pense notamment à Google Maps. Quelle peut bien être l'utilité d'une IA dans une application dont le but est de nous amener d'un point A à un point B ? Éléments de réponse.

Voici à quoi peut servir l'IA Gemini dans Google Maps

Techniquement, Gemini n'est pas encore arrivé sur Maps. Il est pourtant possible dans voir la trace dans la dernière version bêta de l'application, et même d'activer certaines fonctionnalités. À première vue, l'IA se déclenche comme l'Assistant, en appuyant sur l'icône du micro dans la barre de recherche. Ce dernier est alors remplacé par celui de Gemini. Concrètement, l'idée est de faciliter la navigation en activant certains paramètres à la voix.

Lire aussi – Google Maps : cette petite nouveauté va être ultra pratique pour mieux se repérer

Vous pouvez ainsi dire “change l’itinéraire pour éviter les péages/les autoroutes” et tout se fera automatiquement, sans devoir modifier les options en question manuellement. Il est également possible de formuler des requêtes sans rapport avec la navigation, mais on ignore si ce fonctionnement sera conservé une fois l'intégration activée pour tous les utilisateurs. Nous en sommes encore aux premiers tests, aussi il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de pouvoir essayer ça sur nos smartphones.

Source : Android Authority