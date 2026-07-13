La NASA n’avait jamais vu ça, sa mission lunaire Artemis II a rassemblé une audience hors norme

La conquête spatiale n'a plus attiré un tel engouement depuis les grandes heures d'Apollo. Le voyage habité de la mission Artemis II autour de la Lune a rassemblé des foules record devant les écrans. La NASA elle-même n'avait jamais atteint une telle audience sur ses plateformes.

artemisii decollage
Source : NASA

L'exploration spatiale suscite un regain d'intérêt spectaculaire ces dernières années. Le retour des astronautes vers la Lune passionne un large public, bien au-delà des amateurs d'astronomie. Ce succès s'était déjà mesuré au sol. Le lancement avait attiré près de 400 000 spectateurs en Floride, comme nous le racontions dans notre suivi du décollage vers la Lune en temps réel. Le direct et les images diffusées en ligne ont ensuite prolongé cet engouement.

La mission Artemis II a transformé ce voyage habité en véritable phénomène médiatique. Les quatre astronautes ont partagé leur périple lunaire à travers des directs continus et des vidéos spectaculaires. Le public a suivi chaque étape, du décollage au survol de notre satellite. Beaucoup ont découvert les images de la face cachée de la Lune. Cette proximité inédite avec l'équipage a nourri un intérêt planétaire.

La mission Artemis II a rassemblé près de 150 millions de spectateurs pour son voyage lunaire

Selon un bilan publié par la NASA, la mission Artemis II a rassemblé 149,4 millions de personnes sur les plateformes de l'agence en mars et avril 2026. Le lancement du 1er avril a culminé à près de 3,67 millions de spectateurs en simultané. Ce record dépasse le vol d'essai Artemis I et le déploiement du télescope spatial James Webb. Le survol lunaire, le 6 avril, a réuni jusqu'à 1,47 million de curieux au même instant. L'amerrissage final a fait encore mieux, avec un pic de 3,84 millions de personnes.

Ce raz-de-marée s'est aussi ressenti sur les canaux numériques de la NASA. Le site officiel de l'agence a enregistré 125,1 millions de pages vues durant la mission. Ce total représente une hausse de 150 % par rapport au mois précédent. Les réseaux sociaux ont connu la même flambée. Le seul compte Instagram de l'organisation a gagné 4,6 millions de nouveaux abonnés. Ces chiffres traduisent un attrait mondial pour ce vaste programme d'exploration, censé préparer le retour durable des humains sur la Lune dans les prochaines années.


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