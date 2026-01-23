Waze : ces 5 fonctionnalités promises il y a longtemps débarquent enfin pour tout le monde (il était temps)

« Tout vient à point à qui sait attendre », dit le dicton. Et cela semble se vérifier avec Waze. L’application GPS vient d’annoncer le déploiement prochain de cinq nouvelles options… qui avaient déjà été présentées en 2024. On vous les présente (de nouveau).

Il n’y a pas à dire, Waze sait se faire désirer. La célèbre application de navigation détenue (elle aussi) par la firme de Mountain View se dispute la palme d’application préférée des automobilistes avec Google Maps. Mais le géant de la tech fait du favoritisme et a tendance à tarder à déployer certaines fonctionnalités dans Waze.

Nous vient en tête l’option permettant d’utiliser l’application mobile et Android Auto en même temps – cette inégalité ayant finalement été comblée. Mais ce n’est pas seulement une question de comparaison avec Google Maps : Waze met également du temps à procéder au déploiement global de fonctionnalités annoncées depuis un bout de temps déjà. C’est justement le cas de ces cinq « nouvelles » options qui débarquent enfin, selon nos confrères de 9to5Google.

Waze déploie (enfin !) ces cinq « nouvelles » fonctions pour tout le monde

C’est par le biais d’un e-mail que Waze informe ses utilisateurs que, « au cours des prochaines semaines», l’application gagnera cinq «nouvelles fonctionnalités qui améliorent [leur] expérience de conduite et fournissent davantage d’informations sur la route à venir ».

En réalité, ces fonctionnalités avaient déjà été annoncées en mars 2024 et certaines avaient même été déployées en amont. Waze devait, à l’époque, les introduire « ce mois-ci » ; mais nombreux sont les utilisateurs à les avoir attendues sans rien voir venir – telle la sœur Anne de la femme de Barbe bleue. Si ces options sont tombées pour beaucoup dans les oubliettes, de plus en plus de personnes les ont finalement vues apparaître au cours de ces dernières semaines.

Le message de Waze s’apparente donc à une confirmation de leur déploiement à grande échelle – et ce n’est pas trop tôt. Trêve de suspense, voici ces fameuses fonctionnalités :

L’alerte des véhicules d’urgence : comme son nom l’indique, elle prévient les automobilistes de leur présence sur leur itinéraire. Elle est initialement limitée à certains pays, dont la France.

: comme son nom l’indique, elle prévient les automobilistes de leur présence sur leur itinéraire. Elle est initialement limitée à certains pays, dont la France. L’alerte de limitation de vitesse : pour leur éviter une contravention, elle avertit les conducteurs en cas de changement de limitation sur leur trajet.

: pour leur éviter une contravention, elle avertit les conducteurs en cas de changement de limitation sur leur trajet. L’apprentissage progressif des préférences d’itinéraire : l’application continue de suggérer des itinéraires plus rapides, mais propose plus souvent les trajets régulièrement empruntés.

: l’application continue de suggérer des itinéraires plus rapides, mais propose plus souvent les trajets régulièrement empruntés. L’amélioration de la navigation dans les ronds-points : elle indique la voie à prendre.

: elle indique la voie à prendre. Les alertes d’autres dangers : virages serrés, dos d’âne (ou ralentisseurs) et péages sont signalés.

Peut-être bénéficiez-vous déjà de certaines de ces fonctionnalités de Waze ; autrement, cela ne devrait pas tarder.