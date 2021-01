Google Maps adapte votre itinéraire en fonction des bornes de recharge pour voitures électriques

Google Maps annonce l’arrivée de nouveaux outils dédiés aux véhicules électriques et à leurs contraintes. L’application est désormais capable de calculer un itinéraire en prenant soin d’inclure des stations de charge sur le parcours, évitant ainsi à l’utilisateur de faire lui-même. Il est même en mesure d’exclure les stations incompatibles avec le modèle de prise.

Pourquoi les propriétaires de voitures électriques n’utilisent-ils pas ce véhicule pour effectuer de longs trajets ? Deux raisons principales. D’abord, il faut s’arrêter régulièrement à des stations de charge pour redonner de l’énergie à la batterie. Ce qui représente un allongement considérable du temps de parcours. Ensuite, il faut planifier l’itinéraire de sorte à être à proximité d'une borne de charge quand le besoin s’en fait sentir. Et c’est un vrai casse-tête.

Lire aussi – Google Maps commence à afficher le prix de l’essence à la pompe en Europe

Google annonce l’arrivée dans Maps de plusieurs nouveaux outils dédiés justement aux propriétaires de véhicules électriques. L’application proposait déjà une liste étoffée de stations de charge à proximité d’un lieu. Et même de les trier en fonction de leur compatibilité avec la prise de votre voiture. Désormais, l’intégration de ces stations va plus loin, puisque Google Maps est désormais capable de calculer un itinéraire en incluant des étapes de charge. Fini le casse-tête de l’itinéraire. Fini la peur de se retrouver à plat en pleine route de campagne.

Le calcul d'itinéraire s'adapte aux préférences du conducteur

Le système calculera donc l’itinéraire le plus optimisé en fonction de la distance à parcourir. Et Google Maps pourra même vous amener à effectuer un petit détour si cela lui paraît opportun. Si vous avez vos habitudes, ou si vous êtes abonnés à un service de charge, vous pouvez indiquer à Google Maps cette préférence. Et bien sûr, Google Maps prendra en considération le modèle du véhicule. Et donc le modèle de prises avec lesquelles votre voiture est compatible. Cela évite d’arriver à une station de charge et d’être dans l’impossibilité de l’utiliser.

Ces nouveaux outils ne seront pas disponibles (au moins dans un premier temps) dans la version de Google Maps que vous utilisez tous les jours. Ils seront avant tout poussés vers les applications Google Maps embarquées dans les véhicules électriques partenaires, comme la Volvo XC40 ou la Polestar 2. Et c’est logique : grâce à cette forte intégration dans l’ordinateur de bord, le calcul de l’itinéraire sera optimisé en fonction de la voiture et de l’état de la batterie en temps réel. Google promet que d’autres modèles de voitures seront très rapidement pris en charge.