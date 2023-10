Google Maps fait le plein de nouveautés boostées à l’IA, les voici

Google vient d'annoncer l'arrivée de plusieurs fonctionnalités inédites sur Google Maps. Exploitant directement la puissance de l'IA, ces outils promettent “une nouvelle manière de chercher et d'explorer” d'après le géant du web.

C'est en mai 2022 que Google a introduit pour la 1re fois les nouveautés basées sur l'IA à venir dans ses principaux services. Chez Google Maps, la firme de Mountain View a notamment fait sensation avec Immersive View, une technologie bluffante qui combine des milliards d'images aériennes et Street View pour afficher “une version du monde digitale et enrichie”.

Après un premier déploiement dans certaines métropoles européennes en mars 2023, l'entreprise a commencé à intégrer progressivement Immersive View dans les itinéraires. Et bien justement, le géant américain poursuit l'opération et vient d'annoncer l'arrivée d'Immersive View pour les itinéraires à Amsterdam, Miami, New York, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo, Venise et enfin Paris sur Android et iOS.

Les itinéraires font peau neuve avec Immersive View

Prenons un exemple, si vous souhaitez trouver une route à vélo pour vous rendre jusqu'au musée du Louvre, il suffira de demander un itinéraire adaptée et d'appuyer sur l'aperçu d'Immersive View pour voir votre itinéraire en 3D du début à la fin. “Vous pourrez consulter des instructions visuelles très détaillées et utiliser le curseur temporel pour afficher des informations utiles, comme la circulation simulée ou les conditions météorologiques tout au long de votre trajet, pour mieux le planifier”, écrit Google.

La compagnie californienne confirme également des améliorations du côté de Lens dans Maps. Grâce à l'IA et la réalité augmentée, Lens dans Maps (anciennement appelé Search with Live View) est capable d'afficher de nombreuses informations utiles sur votre environnement comme les arrêts de transports en commun, les banques, les restaurants, les cafés ou encore les magasins à proximité. Notez que cette fonctionnalité est d'ores et déjà accessible à Paris. Dès cette semaine, elle sera disponible dans 50 villes supplémentaires parmi Austin, Las Vegas ou encore Sao Paulo et Rome.

Plus d'informations sur les bornes de recharge

Poursuivons avec une autre fonctionnalité destinée avant tout aux propriétaires de voitures électriques. Si Google Maps affiche déjà de nombreuses informations sur les bornes de recharge, la firme veut aller encore plus loin. Désormais, les utilisateurs sur Android et iOS pourront notamment savoir si une borne est compatible avec leur véhicule et connaître son temps de chargement.

On conclut ce tour d'horizon avec une nouveauté dans les résultats de recherche sur Google Maps. A partir de cette semaine, les utilisateurs obtiendront d'abord des résultats photo après une requête spécifique (un monument, un restaurant, un stade, etc.). “Avec cette liste visuelle de lieux, vous pourrez découvrir de nouveaux endroits qui correspondent parfaitement à ce que vous recherchez”, explique Google. Toutes ces nouveautés basées sur l'IA débarqueront sur Google Maps dans la semaine d'après les dires du constructeur.