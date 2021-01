Telegram pourra bientôt importer depuis WhatsApp toutes vos conversations

Suite aux nouvelles conditions polémiques de WhatsApp, Telegram semble vouloir inciter les plus déçus à le rejoindre. L'application a mis en ligne une nouvelle version iOS avec un outil intégré de migration des messages, avant de publier presque immédiatement une nouvelle version sans cet outil.

La nouveauté serait passée inaperçue si quelques-uns de nos confrères, comme 9to5Mac, n'avaient pas réussi à mettre la main dessus juste à temps. La mise à jour de Telegram 7.4 a en effet été publiée sur l'App Store des iPhone avant d'être presque immédiatement retirée et remplacée par une autre mise à jour. L'update initial incluait un outil très pratique pour aider ceux qui viennent de WhatsApp à importer leurs conversations. L'outil en question permet en effet d'importer tous vos messages issus d'autres messageries.

Selon 9to5Mac, l'outil intégré de Telegram permet ainsi d'importer des conversations WhatsApp, Line, KakaoTalk et d'autres applications de messagerie alternatives – dont la liste n'est pas précisée. Son fonctionnement est très simple. Pour importer vos conversations WhatsApp par exemple, il vous faut vous rendre dans l'application au logo vert, puis aller dans l'onglet Plus… tout en bas à droite. Il faut ensuite aller dans Exporter pour exporter vos conversations. Lors de l'import, Telegram vous demandera à quel contact ou groupe vous souhaitez associer les messages.

Ces derniers sont alors copiés sur Telegram et sont visibles pour tous les membres de la conversation, sans que ces derniers n'aient à faire quoi que ce soit. Pour éviter toute confusion et abus, Telegram appose un avertissement sous les bulles de messages qui ont été ainsi importés. Pour l'heure, Telegram refuse de confirmer l'arrivée de cette fonctionnalité. On ne sait pas pourquoi l'éditeur a choisi de la déployer avant de faire immédiatement machine arrière. Il est possible que tout ne soit pas encore prêt pour donner au système les gages nécessaires.

Lire également : WhatsApp Web – l'authentification biométrique sur smartphone sera obligatoire pour se connecter

Néanmoins, l'intégration d'un outil pour faciliter la migration complète d'une app vers Telegram semble plutôt malin. Telegram pourrait ainsi être avec Signal l'une des applications qui profite le plus de l'hémorragie d'utilisateurs qui quittent WhatsApp suite à la mise en place de nouvelles conditions d'utilisation polémiques.

Source : 9to5Mac