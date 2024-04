OneDrive : bonne nouvelle ! vous pourrez bientôt importer vos fichier Google Drive et Dropbox

OneDrive va introduire une option pour importer facilement vos fichiers depuis Google Drive et Dropbox. Cette nouvelle fonction, découverte dans une version bêta de l'application, pourrait changer votre façon de gérer les fichiers entre différents services de stockage.

Gérer plusieurs services de stockage en ligne peut s'avérer complexe. Microsoft a pris note de ce problème et prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité dans OneDrive pour y répondre. Ses détails ont été découverts dans la version bêta 7.4 de l'application pour Android. Elle permettra aux utilisateurs d'importer des fichiers directement depuis Google Drive, Google Photos, et Dropbox de la plus simple des façons.

La version bêta de OneDrive montre des fonctionnalités prévues qui faciliteront l'importation des fichiers. Les utilisateurs pourront connecter leurs comptes de services cloud externes directement via l’application. Des messages tels que « Connectez-vous à un compte pour importer » et « La connexion est en cours… », indiquent que Microsoft souhaite intégrer cette nouvelle capacité directement dans l'interface.

Sur le même sujet – Envie de libérer de l’espace sur Google Photos ? Utilisez cette astuce toute simple

OneDrive va vous permettre d’importer vos fichier Google Drive et Dropbox

Selon les informations extraites de la bêta, cette nouvelle fonctionnalité d'importation ne consommera pas de données mobiles pour les transferts de fichiers, bien qu'une connexion internet soit nécessaire. Les fichiers continueront à être importés même si vous fermez l'application, optimisant ainsi par la même occasion, l'utilisation des ressources de votre appareil.

L'intégration de cette fonction d'importation dans OneDrive comprend aussi plusieurs outils utiles : des commandes pour mettre en pause, reprendre ou annuler le processus d'importation. Il y a aussi des messages détaillés pour guider l'utilisateur en cas de problèmes techniques ou d'interruptions.

La simplification de la gestion des fichiers à travers multiples plateformes de stockage est une avancée importante pour Microsoft. Cette fonctionnalité, qui n'a pas encore de date de sortie confirmée, est très attendue par ceux qui utilisent régulièrement plusieurs services de cloud. Elle promet non seulement de faciliter le transfert et la centralisation des fichiers mais aussi de renforcer la position de OneDrive comme une solution de stockage en ligne complète.

Source : androidauthority