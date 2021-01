Google Maps commence à afficher le prix de l’essence à la pompe en Europe

Google Maps commence progressivement à afficher le prix de l'essence et des carburants à la pompe en Europe. L'option vient de faire une apparition sur les smartphones Android et iOS en Espagne. Voici comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité.

Depuis quelques années, Google Maps affiche le prix de l'essence à la pompe en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) sur ses cartes. L'option fournit le coût de l'essence, du diesel directement dans l'interface. Disponible sur Android et iOS, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de repérer en un coup d'oeil quelle station propose le carburant le moins cher. L'usager peut alors adapter son itinéraire sur base de ces informations.

Jusqu'ici, cette fonctionnalité très pratique était réservée aux utilisateurs américains. Mais depuis peu, Google propose aussi l'affichage du prix des carburants en Espagne, rapporte le site APK Movil, captures d'écran à l'appui. Le service de cartographie s'est donc mis à déployer l'option sur le continent européen en commençant par la péninsule ibérique.

Sur le même sujet : Il est privé de Pizza pendant 3 ans à cause d’une erreur dans Google Maps

Google Maps permet de trouver la station-service la moins chère

Dans un premier temps, l'option est configurée pour afficher par défaut le prix de l’essence sans plomb 95. Pour consulter le coût de tous les autres carburants (SP95, SP98 et Diesel), il suffit d'appuyer sur le nom de la station service choisie. Attention, le prix des carburants n'est pas disponible pour toutes les stations, note APKMovil dans son article. Dans la même optique, Google Maps indique les bornes de recharge pour voiture électrique depuis 2018.

Pour l'heure, l'affichage des carburants semble être réservé aux utilisateurs espagnols. Ainsi, nous n'avons pas pu activer l'option sur Google Maps (que ce soit sur Android ou iOS). Il s'agit vraisemblablement d'une mise à jour activée du côté des serveurs de Google. Vous ne pouvez donc rien faire pour forcer l'affichage des carburants dans l'application. Quoi qu'il en soit, on s'attend à ce que Google ne tarde plus à proposer cette fonctionnalité en France. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveautés de Maps. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'application dans les commentaires ci-dessous.

Source : APKMovil