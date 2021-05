Google I/O 2021 : Android 12, Stadia, Pixel, qu’attendre de la conférence annuelle ?

La Google I/O 2021 démarre mardi, et même si c'est une conférence de développeurs, il est probable que le géant américain y présente des produits importants, notamment Android 12 et quelques appareils de la gamme Pixel.

En 2020, la pandémie de COVID-19 avait poussé Google à annuler sa conférence annuelle, mais celle-ci va bien avoir lieu cette année au format numérique. À partir d’aujourd’hui et durant trois jours, Google va enchaîner les keynotes et présenter divers nouveaux produits et nouvelles fonctionnalités pour les développeurs.

Android 12 pourrait être la plus grande annonce de la I/O 2021. Google a déjà publié trois Developer Preview de la mise à jour du système d'exploitation, et pourrait profiter de l’événement pour dévoiler toutes les nouveautés qui seront déployées pour tous les utilisateurs à la fin de l’année. On devrait retrouver le nouveau design des widgets et des notifications, mais également la vidéo promotionnelle d’Android 12 qui avait été dévoilée par Jon Prosser.

Google pourrait présenter un nouveau Google Pixel et de nouveaux Pixel Buds A

Google a tendance à lancer un nouveau smartphone au deuxième trimestre de chaque année, et on sait que l’entreprise prépare un Pixel 5a, qui succèdera directement au Pixel 4a de l’année dernière. Le célèbre leaker Onleaks a déjà dévoilé son design il y a plusieurs mois maintenant, on imagine donc que Google profitera de l’événement pour présenter son smartphone. Malheureusement pour nous, il ne devrait pas être disponible en France.

En plus du Google Pixel 5a, l’entreprise devrait logiquement présenter ses nouveaux Pixels Buds A, qu’elle avait dévoilé par erreur avant l’annonce au début du mois. Ceux-ci devraient profiter d’un appairage Bluetooth instantané avec la fonctionnalité Fast Pair améliorée. Cette dernière permet de coupler rapidement un appareil Bluetooth à un smartphone Android.

Quelles nouveautés pour Stadia ?

Malgré la fermeture par Google de son studio interne de développement de jeux Stadia, la société a récemment affirmé que la plateforme cloud gaming se porte bien et qu'elle a l'intention de lancer plus de 100 nouveaux jeux en 2021. Lors de la Google I/O, on s’attend notamment à ce que Google annonce la prise en charge de Stadia sur le nouveau Chromecast avec Google TV, de nouveaux jeux tiers et de nouvelles fonctionnalités.

Des nouveautés pour Wear OS et Google Assistant

Lors de la Google I/O, l’entreprise américaine pourrait annoncer des nouveautés concernant son système d’exploitation Wear OS. En effet, Google devrait prochainement se concentrer sur Wear OS à l’occasion de l’arrivée de sa Pixel Watch qui devrait sortir à la fin de l’année, mais aussi du retour de Samsung dans l’écosystème de Google. En effet, on sait que le fabricant coréen va abandonner Tizen pour Wear OS sur sa future Galaxy Watch 4.

Enfin, comme chaque année, Google devrait beaucoup évoquer son Assistant intelligent, puisqu’il joue un rôle important de son écosystème. Dans son planning, Google indique également que nous pouvons nous attendre à des annonces de nouveaux produits ou fonctionnalités.

Source : Google