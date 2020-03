Coronavirus : Google annule I/O 2020, sa plus grande conférence de l’année

Le coronavirus aura eu raison de Google I/O 2020 le plus grand événement de la firme dédié aux développeurs et aux nouveautés logicielles qui devait se tenir du 12 au 14 mai 2020. Google remboursera les billets ou proposera de l’échanger contre un billet Google I/O 2021. La firme pourrait tout de même faire quelques annonces en streaming.

Google a décidé de ne pas tenter le diable et a donc annulé sa conférence Google I/O 2020. Les conférences Google I/O sont le plus grand événement de l’année organisé par la firme. C’est la grand-messe des développeurs Google, et la firme en profite généralement pour faire des annonces logicielles, notamment autour d’Android.

Cete année, on devait notamment en apprendre plus sur Android 11, et peut-être sur le Pixel 5 au détour de nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation. Google explique : « à cause de l’inquiétude autour du coronavirus (COVID-19), et en accord avec les conseils du CDC [les autorités sanitaires américaines, ndlr], l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement physique Google I/O à Shoreline Amphitheatre », détaille un porte-parole cité par The Verge.

Google ajoute qu’il explore désormais « de nouvelles manières de faire évoluer Google I/O pour mieux connecter et faire croire notre communauté de développeurs ». Google I/O n’est pas le premier événement que la firme annule à cause de l’épidémie. Comme le rapporte The Verge, Google avait en effet annulé sa conférence Cloud Next à San Francisco au profit d’un événement que la firme qualifie de « digital-first » (comprenez « avant tout numérique »).

Plus largement, plusieurs grands événements ont dû être annulés à cause de l’épidémie, notamment le MWC 2020, la conférence Facebook F8, la Game Developer Conference ou encore le salon automobile de Genève. Pour l’instant Google n’a pas dit comment il comptait remplacer sa conférence physique pour annoncer malgré tout ses nouveautés. Tout porte à croire, néanmoins, qu’une ou plusieurs conférences « digital only » ou « digital-first », autrement dit en streaming et uniquement sur internet, seront organisées.

Google précise que les participants qui avaient payé leur(s) billet(s) seront remboursés intégralement avant le 13 mars. Ils pourront également choisir d’échanger leur billet contre des billets Google I/O 2021.

