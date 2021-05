Android 12 : découvrez le nouveau design des widgets et des notifications

Les widgets et notifications vont se doter d’un nouveau look sous Android 12. C’est ce que semble montrer une slide de la présentation Google I/O qu’a réussi à se procurer le leaker Jon Prosser. On remarque un design plus épuré et moderne, ainsi qu’une horloge redimensionnée.

À la veille de la conférence Google I/O qui présentera Android 12, les leakers ont encore des choses à nous faire découvrir. Jon Prosser, de la chaîne YouTube Front Page Tech, est en effet parvenu à se procurer certaines slides de la présentation qui sera diffusée. Dedans, la firme de Mountain View promet « une magnifique nouvelle expérience », « de meilleures protections de sécurité et vie privée », ou encore que « tous vos appareils fonctionneront mieux ensemble ».

Des indications bien floues donc, qui demanderont d’attendre demain pour savoir ce que veut dire exactement Google par là. Une slide, en revanche, est un peu plus claire, puisqu’elle présente le nouveau design des widgets et des notifications. On y voit notamment un widget média inédit, un contrôleur de la luminosité retravaillé, une horloge analogue ou encore un bouton dédié à l’alarme. Pour les notifications, la pop-up apparaît bien arrondie, avec un look dans l’ensemble très épuré.

Android 12 retravaille son design en profondeur

Ce n’est pas la première fuite concernant le design d’Android 12 qui fait surface. Google a apporté de nombreuses modifications à l’interface générale du système d’exploitation, notamment un nouveau panneau de notifications et de nouveaux indicateurs de confidentialité. En plus du look global de l’OS, la firme de Mountain View a développé de nouvelles fonctionnalités pour personnaliser son apparence, comme les thèmes basés sur le fond d’écran ou encore la possibilité de sélectionner la couleur des applications.

Si toutes ces fuites s’avèrent exactes, Android 12 pourrait bien présenter le plus grand retravail du design depuis quelques années. Mais il est encore difficile à l’heure actuelle de savoir ce que Google a réellement prévu de déployer lors du lancement du système d’exploitation. Pour cela, il faudra attendre demain, où de nombreuses questions trouveront réponse.