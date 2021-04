Google I/O 2021 : la conférence se tiendra en ligne du 18 au 20 mai 2021

La Google I/O 2021 aura bel et bien lieu cette année. Après avoir annulé l'édition 2020 en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, Google tiendra sa grande conférence, exclusivement en ligne, du 18 au 20 mai 2021.

Comme vous le savez probablement, Google comptait lever le voile sur les principales nouveautés d'Android 11 et sur le Pixel 4a lors de la Google I/O 2020, censée se tenir au mois de mai de la même année. Seulement, la pandémie mondiale de Covid-19 a éclaté entre temps, contraignant la firme de Mountain View à annuler l'évènement dans son ensemble, y compris en ligne.

Face au confinement mis en place dans la baie de San Francisco (ville dans laquelle se tient traditionnellement l'évènement) et aux risques encourus par les développeurs invités et les employés de Google, l'entreprise américaine ne voyait pas d'autres solutions. Bonne nouvelle toutefois, puisque nous aurons bel et bien droit à une Google I/O en 2021.

Le géant du web vient de confirmer la nouvelle. En effet, un site dédié à l'évènement vient d'être mis en ligne ce mercredi 7 avril 2021. Si vous voulez tester vos compétences en programmation, vous trouverez sur le site plusieurs petites énigmes à résoudre. Si vous n'êtes pas d'humeur, sachez que la récompense n'est autre que la date de la Google I/O 2021.

Des infos sur Android 12 et le Pixel 5a ?

Ainsi, la grande messe de Google réservée aux développeurs se tiendra du 18 au 20 mai 2021, exclusivement en ligne, crise sanitaire oblige. Comme le veut la tradition, Google profitera de l'évènement pour présenter les nouveautés du Google Assistant, de Google TV et de ses autres services Google. Il y a également de fortes chances pour que Google dévoile officiellement Android 12 et ses fonctionnalités inédites. Le constructeur pourrait d'ailleurs lancer la première bêta publique dans la foulée.

En outre, l'entreprise pourrait également lever le voile sur le Pixel 5a, son prochain milieu de gamme. Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré à son sujet. Selon de précédentes rumeurs, le successeur du Pixel 4a pourrait embarquer une dalle OLED plate 6,2″ en définition Full HD. L'ensemble photo serait composé d'un triple capteur et reprendrait le module carré du Pixel 4a. Reste à espérer que Google apporte plus d'informations sur le Pixel 5a lors de la Google I/0 2021. Dernier point, toutes les conférences seront retransmises en direct sur YouTube et accessibles en replay après leur diffusion.

Source : Google