Google Home muscle ses capacités d’automatisation : 20 nouveaux outils débarquent pour booster vos routines

Malgré les quelques frictions liées à l’arrivée de Gemini dans Google Home, la firme de Mountain View continue d’enrichir son écosystème. Elle déploie actuellement une vingtaine d’outils d’automatisation inédits pour offrir aux utilisateurs une gestion plus fine de leurs routines et de leurs appareils connectés, des aspirateurs robots aux machines à café.

À mesure que les maisons sont de plus en plus connectées, l’application Google Home s’impose au cœur du quotidien de nombreux utilisateurs. Si ce centre de contrôle génère parfois certaines frustrations, notamment liées au passage à Gemini encore en accès anticipé, il faut reconnaître que la firme de Mountain View le met régulièrement à jour.

Le géant de la tech poursuit d’ailleurs ses efforts pour améliorer son application : elle déploie actuellement près de vingt nouveaux outils d’automatisation (déclencheurs, conditions et actions) pour offrir aux utilisateurs « un contrôle plus précis ». Enrichissement des routines Google Home et élargissement des possibilités de contrôle des appareils connectés sont au programme.

Google muscle les capacités d’automatisation de Google Home

C’est dans une publication sur X (ex-Twitter) que le Chief Product Officer de Google Home, Anish Kattukaran, a annoncé la mise à jour. Selon nos confrères d’Android Authority, les notes de version font état d’une longue liste de nouvelles actions, telles que l’ouverture/la fermeture de stores intelligents, l’allumage/l’extinction d’appareils supplémentaires, l’armement (seulement) des systèmes de sécurité. Les aspirateurs robots peuvent aussi être renvoyés à leur station, mis en pause ou redémarrés.

Des automatisations permettent également de démarrer, arrêter ou mettre en pause certains appareils compatibles, tels que les machines à laver, les sèche-linge ou les machines à café. Certains de ces électroménagers intelligents peuvent aussi servir de conditions : leur marche/arrêt peut par exemple déclencher une routine.

Parmi les nouveaux déclencheurs, on retrouve la possibilité de créer des routines à partir de l’état de lecture des médias, du niveau du volume ou des seuils de luminosité des lampes. Kattukaran en donne un exemple : « Si la télévision est allumée, réduisez l'intensité lumineuse à 50 % ». Il mentionne également la préparation de fonctionnalités inédites, qui devraient être déployées dans les semaines à venir.

Comme souvent, l’accès à ces nouveautés sera progressif, même pour les utilisateurs qui disposent de la dernière version de Google Home. La firme de Mountain View rappelle par ailleurs que leur disponibilité dépend des constructeurs. Quoi qu’il en soit, cette mise à jour renforce considérablement les capacités d’automatisation de Google Home.