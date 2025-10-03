Gemini : Google opère un petit changement qui pourrait faire toute la différence pour cette fonction bien pratique

La firme de Mountain View prépare un ajustement pour l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Gemini. S'il ne s'agit pas d'une refonte majeure, ce petit changement pourrait s’avérer redoutablement efficace pour améliorer l’expérience utilisateur.

Google a de grandes ambitions pour son IA maison : Gemini. Elle s’est déjà imposée sur smartphone et PC grâce à sa propre application, mais aussi via son intégration à de nombreuses applications de la firme de Mountain View. Et pour couronner le tout, elle a débarqué dans Google Home. Ces derniers mois, l’entreprise en a aussi profité pour déployer plusieurs nouveautés, telles que le multitâche ou le partage d’outils simplifié.

S’il existe parfois quelques frictions, ce ne sont pas toujours les plus gros changements qui améliorent le plus l’expérience utilisateur, et ce n’est pas Google qui vous dirait le contraire. Il semble en effet que l’entreprise ne fasse pas la sourde oreille face aux doléances des utilisateurs, puisqu’elle prépare un petit changement qui pourrait pourtant tout changer pour l’une des fonctionnalités de Gemini.

Google va rendre plus agréable la modification des Actions programmées de Gemini

Génération de résumés quotidiens de votre agenda et de vos emails non lus pour le lendemain, mises à jour quotidiennes sur la météo et idées de tenues basées sur votre garde-robe ou encore production de listes hebdomadaires de nouveaux lieux à découvrir ce week-end : Gemini est désormais capable de faire tout ça sans votre intervention. Toutes ces possibilités sont regroupées dans une fonction baptisée Actions programmées, lancée par Google en juin dernier.

Là où le bât blesse, c’est que la modification de ces actions est un vrai casse-tête. Deux options s’offrent aux utilisateurs : passer par l’interface web ou demander directement à Gemini de modifier l’action programmée – mais à leurs risques et périls : le processus est maladroit et il suffit que l’IA comprenne mal la requête pour enregistrer de mauvaises instructions.

Google semble néanmoins avoir écouté ces critiques : l’entreprise s’apprêterait à simplifier l’édition des Actions programmées en intégrant cette fonction directement dans Gemini. Nos confrères d’Android Authority ont découvert une nouvelle option dans la bêta 16.38.62.sa.arm64 de Gemini : l’apparition d’un bouton Modifier dans le menu à trois points d’une action programmée. Cliquer dessus permet d’accéder à plusieurs champs de modification : Nom, Instructions et Détails de programmation.

Notons cependant que, même si les Actions programmées sont l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Gemini, elles restent pour le moment cantonnées aux formules AI Pro et Ultra. Mais si un jour Google se décide à déployer cette fonction aux comptes gratuits, il sera déjà possible d’éditer ces requêtes complexes directement depuis l’application.