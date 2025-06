Google Home devient ultra complet avec ces neufs nouveautés, voici celles qui vous seront indispensables

Votre maison connectée va devenir encore plus intelligente ! L'application Google Home, au cœur du quotidien de nombreux utilisateurs, vient de recevoir une mise à jour majeure. Voici les neufs nouvelles fonctions qui veulent rendre la gestion de votre foyer plus simple et personnalisée que jamais.

Dans nos foyers, les technologies de la maison connectée sont devenues un élément central de notre vie de tous les jours. Les utilisateurs recherchent des systèmes performants et intuitifs, capables d'automatiser diverses tâches pour améliorer leur confort quotidien. Il est essentiel que ces plateformes évoluent continuellement pour répondre efficacement à leurs besoins.

L'application Google Home, qui est le centre de contrôle pour beaucoup, a récemment eu une mise à jour importante. Cette évolution, déployée au printemps 2025, apporte neuf nouvelles fonctions. Le but est de rendre la gestion de nos appareils connectés plus simple et de nous donner encore plus de contrôle sur ces dernier.

Google Home accueille 9 nouveautés dans sa mise à jour de juin 2025

Parmi les changements les plus importants, l'onglet Favoris est maintenant plus simple à utiliser. Il permet maintenant d'ajouter des commandes plus compliquées, comme régler la température ou gérer toutes les ampoules connectées de la maison. Cette personnalisation est aussi disponible sur d'autres écrans. Par exemple, vous pouvez désormais en créer des spéciaux pour votre montre connectée ou votre tablette, sans modifier la configuration principale de votre téléphone. Les routines de la maison deviennent aussi plus intelligentes, avec de nouvelles façons de les lancer, comme la détection de présence qui adapte le comportement de celle-ci selon qui est là.

Pour les caméras Nest, tout est plus rapide et plus simple. Il est désormais possible d’avancer ou reculer de 10 secondes dans l'historique vidéo par un double-clic. Et faire défiler ce dernier se révèle aussi plus fluide. Si vous avez une Google TV, vous pouvez même regarder ce que voient vos caméras connectées en mode image dans l’image pendant que vous regardez la télévision. L'application intègre désormais de nouveaux appareils. Cela inclut une meilleure gestion des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect, ainsi qu'un support étendu pour les serrures Matter tierces. Enfin, un nouveau widget de résumé pour la maison donne un aperçu rapide des appareils et des événements importants directement sur l'écran d'accueil du téléphone.

Voici un aperçu des neuf nouvelles fonctions qui débarquent dans l’application Google Home :