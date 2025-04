La vitesse de charge des Google Pixel va ralentir, pour le bien de votre batterie

Le Pixel 9a et d'anciens modèles de Pixel vont voir leur puissance de charge réduite pour préserver la santé de la batterie. Cette fonctionnalité ne pourra pas être désactivée sur le smartphone de milieu de gamme.

Google a récemment annoncé son nouveau Pixel 9a, qui arrive le 14 avril en France. Ce modèle sera le premier de la marque à introduire la fonctionnalité d'assistance à l'état de la batterie. “Le logiciel Pixel gérera les performances de la batterie pour contribuer à son bon état à mesure qu'elle vieillit”, explique la firme.

Concrètement, la puissance de charge du smartphone va être bridée au fil de son utilisation pour préserver la santé de la batterie. “Les batteries lithium-ion sont des composants qui se dégradent et qui doivent être remplacés à terme. Votre Pixel 9a recevra une mise à jour logicielle qui gérera automatiquement l'état et les performances à long terme de sa batterie au fil du temps. Ce logiciel ajustera la tension maximale de la batterie par paliers, commençant à 200 cycles de charge et se poursuivant progressivement jusqu'à 1 000 cycles, afin de stabiliser les performances et le vieillissement de la batterie”, apprend-on sur une page d'assistance du fabricant.

Le Pixel 9a se rechargera de plus en plus lentement

“Vous constaterez peut-être une légère diminution de l'autonomie de votre batterie à mesure qu'elle vieillit. L'assistance ajuste également la vitesse de charge du téléphone en fonction de la capacité réelle ajustée. Vous constaterez peut-être une légère variation des performances de charge”, indique Google. Pour faire court, votre smartphone va devenir un peu plus lent à charger avec le temps pour ne pas trop solliciter l'accumulateur et augmenter sa durée de vie.

Le média 9to5Google a reçu confirmation de la part du constructeur que cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas réservée qu'au seul Pixel 9a. “L'assistance à l'état de la batterie est une fonctionnalité logicielle qui sera déployée sur une sélection d'appareils Pixel plus tard cette année”, est-il précisé. On ne sait pas encore exactement quels modèles sont concernés.

“Les paramètres d'assistance à l'état de la batterie ne sont pas personnalisables par l'utilisateur” sur le Pixel 9a, apprend-on également. L'utilisateur n'aura donc pas le choix de limiter ou non la puissance de charge au fur et à mesure des cycles de la batterie et se verra contraint par cette restriction.

L'option pourra par contre être désactivée sur les appareils déjà commercialisés. Si vous êtes d'ores et déjà en possession d'un Pixel, vous aurez donc la possibilité de ne pas recourir à l'assistance à l'état de la batterie (mais on imagine qu'elle sera opérationnelle par défaut après l'installation de la mise à jour qui l'intègre). Il est probable que tous les futurs Pixel imposent cette fonction à l'avenir.

Google veut augmenter la durée de vie des batteries des Pixel

L'objectif pour Google est d'améliorer l'état des batteries de ses smartphones à long terme. La marque promet un suivi logiciel pendant sept ans, mais le matériel doit aussi suivre pour que les mobiles tiennent aussi longtemps. On sait que jusqu'à la génération des Pixel 8, la capacité des batteries descend à environ 80 % de celle de départ après 800 cycles de charge complets. Google vise désormais avec ses smartphones plus récents les 1 000 cycles de charge avant de tomber sous le seuil des 80 %.

Rappelons que, ce n'est sans doute pas un hasard, Android 16 va afficher le pourcentage de capacité de la batterie, ainsi que le nombre de cycles de charge des smartphones. On attend aussi une fonctionnalité qui limite la recharge de l'appareil à 80 %, ici encore dans l'optique de réduire la cadence de dégradation de la batterie, et qui est déjà présente sur certaines surcouches Android, ainsi que sur les iPhone.

Certains fabricants proposent déjà aux utilisateurs de réduire la vitesse de charge afin de préserver la batterie. On voit notamment cette option chez des marques offrant des puissances de charge très élevées, comme OnePlus ou Oppo. Mais cette fonction est facultative : c'est l'utilisateur qui décide s'il souhaite y recourir. S'il pense changer de mobile dans deux ou trois ans par exemple, il ne tient pas forcément tant que ça à la santé de sa batterie sur le long-terme. Le fait d'imposer le ralentissement de la charge risque de déplaire à certains.

