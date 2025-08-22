Une toute nouvelle expérience arrive dans Android Auto et Google TV

Google entend bouleverser notre usage d'Android Auto et de Google TV avec son assistant IA Gemini. Il va aussi s'inviter dans les enceintes et écrans connectés Home et Nest.

Google est en train de progressivement intégrer Gemini, son assistant IA, à l'ensemble de ses produits et services. Il s'est déjà imposé sur les applications Google Workspace, ou encore sur les smartphones Android, les montres connectées sous Wear OS ou même certains écouteurs sans fil. Et voilà qu'il s'apprête à débarquer sur nos téléviseurs et dans nos voitures.

Rick Osterloh, responsable du département dédié aux appareils et aux services chez Google, a pris la parole lors de la conférence d'annonce des Pixel 10 du 20 août 2025. Il a expliqué que dès cet automne, Gemini “sera disponible dans votre voiture, votre téléviseur, vos enceintes et vos écrans connectés”. L'ensemble de l'écosystème de Google est donc concerné ici. En plus d'Android Auto et de Google TV, les produits Nest et Home vont aussi recevoir l'assistant IA.

Gemini dans Android Auto, Google TV, Home et Nest

En mentionnant l'automne, le cadre nous indique que Gemini sera déployé dans tous ces systèmes avant la fin de l'année. En ce qui concerne les objets connectés Home et Nest, nous avons même un calendrier plus précis : octobre 2025 (en accès anticipé). On ne sait pas si cette même période est visée pour Android Auto et Google TV. On sent en tout cas que la firme cherche à remplacer Google Assistant au plus vite par Gemini, alors que ce dernier n'est pas encore exempt de tout défaut en ce qui concerne la domotique.

L'intérêt de Gemini sur tous ces systèmes sera de s'adapter à l'utilisateur pour lui offrir une expérience plus personnalisée. Sur Google TV, on l'imagine bien recommander des contenus à visionner en fonction de ses préférences. Sur Android Auto, il devrait être en mesure d'automatiser certaines manipulations et de créer des itinéraires complexes selon les besoins du conducteur. Sur les enceintes et écrans connectés Home et Nest, on devrait avoir la sensation de communiquer avec de manière plus fluide avec l'assistant.

Comme chez Amazon avec Alexa+, Google prévoit des versions gratuites et payantes de Gemini pour son écosystème.