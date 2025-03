Google Assistant perd ces 7 fonctionnalités, la transition vers Gemini est en marche

Google Assistant perd le support de sept fonctionnalités. Gemini est censé prendre le relais sur nos appareils dans un futur proche.

Google Assistant pourrait disparaître de nos smartphones dès cette année, remplacé par Gemini. La firme de Mounatin View travaille sur une telle transition, qui pourrait aussi concerner les autres appareils connectés, notamment les enceintes et les écrans, un peu plus tard. Par conséquent, l'entreprise alloue de nombreuses ressources à Gemini et commence à abandonner la prise en charge de certaines fonctionnalités pour Google Assistant.

En l'occurrence, Google fait savoir que sept fonctionnalités vont prochainement être retirées de son Assistant, sans annoncer de date exacte. On nous explique que si un utilisateur essaye d'utiliser l'une de ces fonctions, il peut recevoir une notification lui indiquant que cette option ne sera plus disponible.

Google Assistant devient un peu moins complet

Voici la liste des fonctions de Google Assistant amenées à s'évaporer dans un avenir proche :

Ajouter des photos aux favoris, les partager ou demander où et quand elles ont été prises par requête vocale.

Modifier les paramètres du cadre photo ou de l'écran d'ambiance avec votre voix.

Traduire une conversation en direct avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue grâce au mode interprète. La traduction d'un mot ou d'une phrase d'une langue à une autre fonctionnera toujours.

Recevoir des notifications de rappel d'anniversaire dans le cadre de vos routines.

Demander à programmer ou à écouter les annonces Family Bell programmées.

Recevoir des mises à jour quotidiennes, comme “Envoie-moi la météo tous les jours”.

Utiliser Google Assistant sur les accessoires de voiture dotés d'une connexion Bluetooth ou d'une prise auxiliaire.

Google se défend du retrait de ces fonctionnalités en assurant qu'elles ne sont que peu utilisées. Pour certaines d'entre elles, il sera toujours possible d'utiliser l'interface d'un appareil doté d'un écran comme alternative, seule la compatibilité avec la requête voix étant supprimée. Pour d'autres, nous pourrons programmer des routines comme guise de solution de remplacement.

On assiste en tout cas à la fin d'une ère, avec Gemini qui empiète peu à peu sur Google Assistant. Le mot-clé d'invocation Hey Google devrait d'ailleurs bientôt faire place à Hey Gemini.