Google améliore enfin le Fitbit Air, les choses vont changer

Le bracelet connecté de Google, le Fitbit Air, s'améliore. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer un important correctif, qui devrait largement améliorer l'expérience des utilisateurs.

fitbit air

Suivre votre santé grâce à un simple bracelet n'a jamais été aussi simple. En effet, Google met les bouchées doubles pour optimiser ses systèmes connectés. Tout d'abord, l'application Fitbit devient Google Health, avec un coach IA personnalisé « qui nous connaît ». Et pour cause : l'application Android vidait la batterie et la data de votre smartphone. Et, bonne nouvelle, l'app Google Health a récemment gagné un nouveau widget particulièrement utile. Mais ce n'est pas tout.

En effet, Google a récemment lancé un tout nouvel appareil de suivi de santé, le Fitbit Air. Il s'agit d'un simple bracelet connecté sans écran, qui pourrait convaincre ceux que les montres connectées ont toujours rebutés. Celui-ci est non seulement capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu, mais aussi de détecter les irrégularités grâce à des alertes de fibrillation auriculaire.

Toutefois, l'appareil connecté n'est pas dénué de défauts. En effet, le Fitbit Air a un problème de taille. Au sens propre comme au figuré. Le bracelet est disponible en taille unique, ce qui peut poser problème pour certains sportifs au poignet un peu trop fin.

Fitbit Air : une mystérieuse mise à jour

En revanche, les potentiels problèmes de firmware devraient bientôt être réglés. Google est en effet en train de déployer un ambitieux correctif. Celui-ci sera disponible via les versions 20001.253.2 sur iOS et 67.20001.253.2 sur Android. Toutefois, la firme de Mountain View reste relativement floue concernant cette mise à jour, se contentant d'évoquer « des corrections de bugs et des améliorations générales ».

Selon certaines sources, ces correctifs viendraient compléter une précédente mise à jour de Google Health déployée plus tôt ce mois-ci. Celle-ci améliorait la gestion des séances de sport en cas de coupure de connexion. Par ailleurs, cette nouvelle mise à jour augmenterait également le nombre d'activités que le Fitbit Air peut détecter automatiquement.

Il est d'ores et déjà possible de vérifier si cette mise à jour est disponible pour votre Fitbit Air. Il vous suffit de vous rendre dans l'application Google Health, puis d'accéder à la page du Fitbit Air. Si le correctif est disponible, il vous suffit de le télécharger, tout en gardant votre smartphone Android à proximité pendant l'installation.


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